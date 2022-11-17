Hayata Destek Derneği | Çocuklar yoksulluk döngüsünden çıksın

Hayata Destek Derneği, bu önemli günde yoksulluğun getirdiği eğitim eşitsizliğini duyurmak ve çocukların yoksulluk çemberini kırmak adına devam ettirdiği ‘Bu Çantalara Kulak Verin’ kampanyasına desteğe çağırıyor.

33 yıl önce bugün, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünyanın her yerinden çocukların haklarını koruyan en temel belge. 196 ülkece taraf olunan sözleşmenin imzalandığı 1989’dan bugüne çocuk hakları açısından kazanımlar elde edildi ancak hala acil harekete geçilmesi gereken başlıklar var. Bunlardan yoksulluk, iklim krizi ve savaşlar, hem dünyadaki hem de ekonomik krizin etkisiyle ülkemizdeki çocukları çok etkiliyor.

* 111 ülkede yoksulluk içinde yaşayan 1,2 milyar insanın yaklaşık yarısı (593 milyonu) çocuk[1].

* Önleme stratejileri geliştirilmediği sürece, 2022 sonuna kadar dünyada 8,9 milyon çocuk daha çalışmak zorunda kalacak[2].

*Türkiye’deki çocukların yüzde 44,3’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu oran, AB ülkelerinde ortalama yüzde 23,6[3].

*Türkiye’deki çocukların yüzde 33,7’si ‘maddi yoksun’; yani ısınma, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi güçlük çekiyor[4].

Artan yoksulluk, çocukları pek çok riske karşı açık bırakıyor, çalışmak zorunda kalmalarına neden oluyor, eğitim hayatından koparıyor, sağlıklı büyüme haklarını ellerinden alıyor. Akranlarıyla arasındaki eşitsizlik derinleşen çocuklar, ailelerinin yoksulluk döngüsünü kıramıyor. Üstelik çalışmak zorunda olan çocukların sayısı endişe uyandırıcı. TÜİK'in 2019 verilerine göre, ülkemizde 5-17 yaş arasında en az 720 bin çocuk işçi bulunuyor.

Ülkemizde 2005 yılından bu yana insani yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Hayata Destek Derneği, her çocuk haklarına ulaşabilsin, yoksulluk döngüsünden çıkış yolu bulabilsin, refah içinde ortak bir gelecek tablosunda yerini alabilsin diye çalışıyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde de Hayata Destek Derneği, yoksulluğun getirdiği eğitim eşitsizliğini duyurmak ve çocukların yoksulluk çemberini kırmak adına devam ettirdiği ‘Bu Çantalara Kulak Verin’ kampanyasına desteğe çağırıyor. Kampanya kapsamında, bir ilkokul çocuğunun başlıca kırtasiye ihtiyaçlarını içeren okul çantası OKİ ve kişisel temizlik malzemesi ihtiyaçlarını içeren hijyen çantası HİJİ, derneğin çalışma sahası olan 10 il başta olmak üzere Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Destekçiler, Hayata Destek Derneği’nin bağış sayfası (hayatadestek.org/bagis) üzerinden OKİ ve HİJİ çantalarını ihtiyaç sahibi çocuklara hediye etmek amacıyla bağışta bulunabiliyor.

Kırtasiye malzemeleriyle dolu okul çantası OKİ’nin bedeli 500 TL, kişisel temizlik malzemeleri içeren hijyen çantası HİJİ’nin bedeli ise 250 TL olarak belirlendi. Dileyen bağışçılar, DESTEK yazıp 4332’ye SMS yollayarak da kampanyaya 20 TL bağış yapabiliyor. Diğer taraftan bu iki özel tasarım çanta, derneğin iktisadi markası destekar’ın alışveriş sitesinden de (destekar.org) satın alınabiliyor.

Hayata Destek Derneği hakkında:

Hayata Destek, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş birey ve toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşudur. Temelleri 2005 yılında atılan Hayata Destek, insani yardım ilkelerine uygun şekilde operasyonlarını şekillendirerek Acil Yardım, Çocuk Koruma, Mülteci Destek ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında proje bazlı çalışmalar yapar. İnsani yardım faaliyetleriyle 2021 yılında 61 bin ihtiyaç sahibine ulaşan Hayata Destek sağlıklı, dirençli ve refah sahibi bir toplum için hesap verebilirlik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleriyle çalışmalarını Türkiye ve çevresi bölgelerde yürütüyor. Daha detaylı bilgi için hayatadestek.org web sitesi ziyaret edilebilir.



[1] https://www.undp.org/tr/turkiye/publications/2021-cok-boyutlu-yoksulluk-endeksi-cbye

[2] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_845168.pdf

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PEPS01N__custom_3297114/default/table?lang=en

[4] https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2021-45633