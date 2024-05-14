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Hayatını kaybeden İngiliz turistin külleri Marmaris'i karıştırdı

Muğla Marmaris ilçesi Uzunyalı Sahili'nde bir grup İngiliz, hayatını kaybeden yakınlarının külünü denize dökünce vatandaşlar tepki gösterdi.

14 Mayıs 2024 Salı 12:05
Hayatını kaybeden İngiliz turistin külleri Marmaris'i karıştırdı






Hayatını kaybeden İngiliz turistin külleri Marmaris'i karıştırdı


Kıyıları yağmalanan, iktidara yakın müteahhitlere peşkeş çekilirken sesini çıkarmayan vatandaşlar, hayatını kaybeden bir turistin vasiyeti üzerine cesedinin yakılarak külünün denize dökülmesine tepki gösterdi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. Küllerin kıyıya yakın yerde denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceği tepkileri üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme yapacağı öğrenildi.

Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini törenle denize bıraktı.

Öldükten sonra yakılan kişilerin küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

Bu sırada denize girenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini düşünerek duruma tepki gösterdi. 

Tepkiler üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisYUzunyalı
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