Hayrabolu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak operasyonu | 1132 hedef vuruldu | 2 şehidimiz var

Terör örgütüne yönelit son operasyonda çok sayıda hedef imha edildi. Öldürülen terörist sayısı 31'e çıkarken 2 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. İlk şehit haberi dün Tekirdağ Hayrabolu ilçesine geldi. Haluk Serhat Aldemir'in şehadet haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. İkinci şehit haberi ise Samsun'a ulaştı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü.

Şehit Haluk Serhat Aldemir

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar."

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine acı haber ulaştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı'na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi. Şehidin naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.

Şehit Aygün Çakar

'KAHRAMAN ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Şimşek harekatında şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında "Silah arkadaşımız 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.