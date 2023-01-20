Hayrettin Karaca Vefatının Üçüncü Yılında Anılıyor

Hayrettin Karaca Vefatının Üçüncü Yıl Dönümünde Özlemle Anıldı

Yaşamını doğal varlıkların korunmasına adayan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Hayrettin Karaca, vefatının 3’üncü yılında İstanbul’da mezarı başında ve Yalova’da uzun yıllar süren çabasıyla kurduğu, çok sevdiği Karaca Arboretum’da düzenlenen törenle anıldı. Karaca’nın ölüm yıl dönümünde Yalova, Kadıköy Belediyesince adının verildiği parkın açılışı da gerçekleştirildi.

Hayatını toprak sevdasına ve bu sevdayı tüm nesillere aktarmaya adayan bir doğa bilgesi olan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca, aramızdan ayrılışının 3’üncü yıl dönümünde de büyük bir özlemle anıldı.

Mezarı Başında ve Karaca Arboretum’da Anma Töreni Düzenlendi

Hayrettin Karaca için İstanbul Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene, TEMA Vakfı yöneticileri ve gönüllüleri ile Genel Merkez çalışanları katıldı. Üstünde “Toprak Dedemiz Sizi Unutmayacağız, Yolunuzdayız” yazan çelenk Karaca’nın mezarına bırakıldı ve ardından dualar edildi.

Toprak Dede için ayrıca 1980 yılında Yalova’da kurduğu Karaca Arboretum’da da anma töreni gerçekleştirildi. Törene; Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal katılım sağladı. TEMA Vakfı’ndan ise Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hayrettin Karaca’nın torunu Yeşne İren, Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş ile Genel Merkez ekibinin yanı sıra TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir ve temsilcilik ekibi, Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar ile Karaca’yı seven ve ona değer veren birçok doğasever katıldı.



“Bu topraklar O’nu sonsuza dek hatırlayacaktır”

Törende konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “20 Ocak 2020’de kaybettiğimiz Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Sayın Hayrettin Karaca’nın yokluğunun acısını her gün daha derinden hissediyoruz. Toprak Dedemiz merhum Hayrettin Karaca ve Yaprak Dedemiz Ali Nihat Gökyiğit yıllar önce Vakfımızı kurarken 1 milyon gönüllüye ulaşma hayaliyle yola çıkmışlardı. Ne mutlu ki, 30’uncu yıl dönümümüze bu hayali gerçekleştirmiş olarak girdik. Bugün 1 milyonu aşkın gönüllüsüyle bir halk hareketine dönüşmüş olan TEMA Vakfı’nı, kendisinin en büyük mirası olarak kabul ediyoruz. Bu değerli mirası, şimdi 1 milyonu aşan gönüllüyle birlikte evimiz olan doğaya sahip çıkarak paylaşmak bizim için çok kıymetli. Sayın Hayrettin Karaca’ya bize açtığı bu değerli yol için minnetlerimizi sunuyoruz. Bu topraklar O’nu sonsuza dek hatırlayacaktır” dedi.

Ayrıca, Karaca Arboretum’daki anmanın ardından Kadıköy Belediye Meclisi kararıyla, Merkez Mahallesi Güzelyurt 7 Sokak’ta, Hayrettin Karaca’nın adının verildiği parkın açılışı da gerçekleştirildi.

Toprak Dedeye İthaf Edilen Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi Devam Ediyor

TEMA Vakfı, Türkiye’de değeri çok büyük olan ve Toprak Dede Hayrettin Karaca’nın ayrıca önem verdiği doğal yaşlı ormanların korunması için 2021 yılında “Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi”ni başlatmıştı.

Bu kapsamda 2021 yılında, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin orman haritalarını kullanarak ortalama çapı 36 cm’den ve alanı 50 hektardan büyük orman alanları haritalandırıldı. TEMA Vakfı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Artvin’de, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlaması Dairesi Başkanlığı’nın da katkılarıyla 2.795 hektar yani 3.936 futbol sahası büyüklüğündeki 19 orman sahası “doğal yaşlı orman” olarak tescil edildi.

2022 yılında arazi çalışmaları yapılan Ordu ve Giresun illerinde ise toplam alanı 3.754 hektar yani yaklaşık 5.000 futbol sahası büyüklüğünde olan 27 adet sahanın da “doğal yaşlı orman” olarak tescili için Orman Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu.

Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülleri 3’üncü Yılında

TEMA Vakfı tarafından Hayrettin Karaca’nın vefatından bu yana, anısını yaşatmak amacıyla her yıl Gönüllü Kazanımı, Verimlilik, Umut Yeşertenler ve Eğitim kategorilerinde TEMA Vakfı İl Temsilcilerine, İlçe, Mahalle Sorumlularına ve Genç TEMA’lara Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülü veriliyor. 2020 yılından bugüne 4 ayrı kategoride, toplamda 52 kişi Hayrettin Karaca Gönüllülük Ödülü’ne layık görüldü.