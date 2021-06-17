Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı baskın düzenlendi. Saldırı sırasında parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:00
HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti

HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İzmir İl Başkanlığı'nın da bulunduğu bir binaya giren kimliği belirsiz kişi tabancayla üç el ateş etti. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz can verdi. Saldırıya birden fazla silahlı kişinin katıldığı iddia edilirken, olayda can veren Deniz Poyraz'ın il binasında mutfak görevlisi olduğu öğrenildi. Deniz Poyraz'ın ölüm haberini alan acılı anne 'Bırakın beni kızımı son kez bir kez göreyim' diye feryad etti.


Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

HDP'den yapılan açıklamada da saldırıda hayatını kaybeden parti çalışanının isminin Deniz Poyraz olduğu belirtildi.

AK PARTİ'DEN KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 17.06.2021 14:04
Anahtar Kelimeler:
HDPHdp Baskını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soma Maden Faciası | 301 can için 20 yıl hapis
Soma Maden Faciası | 301 can için 20 yıl hapis
Plaja inen helikopter için işletme sahibinden savunma
Plaja inen helikopter için işletme sahibinden savunma
İstanbul'da sel alârmı | İBB ekipleri 18 noktaya müdahale etti
İstanbul'da sel alârmı | İBB ekipleri 18 noktaya müdahale etti
Sağlıklı araziler için restorasyon çalışmaları şart
Sağlıklı araziler için restorasyon çalışmaları şart
Veyis Ateş Habertürk'te işine son verildi | 10 milyon Euro istemişti
Veyis Ateş Habertürk'te işine son verildi | 10 milyon Euro istemişti
TikTok Fenomeni İlknur, 7 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçmış
TikTok Fenomeni İlknur, 7 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçmış
İntihar ettiren mobbing | O müdür görevinden alındı
İntihar ettiren mobbing | O müdür görevinden alındı
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den sel uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den sel uyarısı
Sedat Peker'den gece yarısı açıklaması | Sohbet ettik
Sedat Peker'den gece yarısı açıklaması | Sohbet ettik
Ersan Şen'den aşı olmayanlar için ilginç öneri
Ersan Şen'den aşı olmayanlar için ilginç öneri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim