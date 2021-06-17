HDP İl binasına kanlı baskın, 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İzmir İl Başkanlığı'nın da bulunduğu bir binaya giren kimliği belirsiz kişi tabancayla üç el ateş etti. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz can verdi. Saldırıya birden fazla silahlı kişinin katıldığı iddia edilirken, olayda can veren Deniz Poyraz'ın il binasında mutfak görevlisi olduğu öğrenildi. Deniz Poyraz'ın ölüm haberini alan acılı anne 'Bırakın beni kızımı son kez bir kez göreyim' diye feryad etti.



Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

HDP'den yapılan açıklamada da saldırıda hayatını kaybeden parti çalışanının isminin Deniz Poyraz olduğu belirtildi.

AK PARTİ'DEN KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.