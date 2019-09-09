Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
100400
ALTIN
278.281
DOLAR
5.7281
STERLİN
7.0779
EURO
6.3230

HDP önünde eylem büyüyor, 17 aile çocuklarını bekliyor

Terör örgütü PKK'nın asker alma bürosu gibi çalışan HDP teşkilatlarına tepki büyüyor. Örgütün Diyarbakır'dan kaçırdığı çocuklar için ailelerin başyadığı eyleme katılım giderek büyüyor.

HDP önünde eylem büyüyor, 17 aile çocuklarını bekliyor

Terör örgütü PKK'nın asker alma bürosu gibi çalışan HDP teşkilatlarına tepki büyüyor. Örgütün Diyarbakır'dan kaçırdığı çocuklar için ailelerin başyadığı eyleme katılım giderek büyüyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:21
HDP önünde eylem büyüyor, 17 aile çocuklarını bekliyor

HDP önünde eylem büyüyor, 17 aile çocuklarını bekliyor



PKK'lı teröristler tarafından HDP teşkilatlarında kandırılarak dağa çıkarılan çocukların ailelerinin Diyarbakır'da başlattığı eylem sürüyor. Çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılması için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7'nci günde 17'ye yükselirken, il binası önünde alınan güvenlik önlemleri de artırıldı. 15 yaşında çocukları bile kandırarak dağa götüren PKK'lı teröristlerin HDP teşkilatları aracılığı ile kaçırma eylemini yaptığını iddia eden aileler, çok sayıda ailenin tehditler yüzünden eylem yapılan yere gelemediğini söyledi.

ÇOCUKLAR DAĞA KAÇIRILDI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 7’nci gününde 17’ye yükseldi. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Saliha Edizer ile Süleyman Aydın, çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı.


Oğlu Yakup Edizer’in dağda olduğu görüntüsünün yayınlandığını belirten anne Saliha Edizer, çocuğunu dağa HDP’nin yolladığını savundu. Anne Edizer, "9 Haziran 2015’te çocuğumu kandırıp gönderdiler. İstanbul’dan geldim, lise öğrencisiydi, evden çıkmayan bir çocuk birdenbire kandırılıp kayboldu. Arkadaşlarından biriyle konuştu, biri Kağıthane ilçesine gönderip, ben geliyorum demiş, o çocukta öğrenciydi. O çocuktan şüphelendim, Kağıthane’de HDP başkanlığımı var bilmiyorum, ben desteklemedim hiçbir zaman desteklemem de, çocuğumu istiyorum. Benimki de olmak üzere bütün annelerin yüreği yanıyor, çocuğumu bulamıyorum diye gece gündüz ağlıyorum. Çocuğumun bana ihtiyacı var, yanımda olsun istiyorum, kendi iradesi olmadan çocuğu kaçırıp gönderdiler. 14 yaşını bitirmişti kaçırılırken, şuanda 19 yaşında. Hiç haber alamadım, sadece bir akrabamız, Kürt kanalı izlerken videosunu görüyor. Bizde oradan gördük, yoksa bilmiyordum. Çocuğumu değiştirmişler ama tanıdık, yöresel kıyafetlerini falan giydirmişler. Çocuğumu HDP götürdü başkada kimse götürmedi, çünkü onların ilçesinde gitti. Biz burada eylem yapacağız, çocuklarımız getirilinceye kadar, çocuklarımızı da getirmelerini istiyoruz” dedi.

"GEREKİRSE BURADA ÖLMEYE RAZIYIZ"

Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın ise Diyarbakır’da barış sürecinde çocuğunun kaçırıldığını aktardı. Aydın, "Çocuğum 2015’te kayboldu, bir eve geldim evdekiler Özkan gelmemiş dediler, sorduk soruşturduk çocukları dağa götürdüklerini söylediler. Ben gidip polise söyledim, onlarda Lice’ye büyük bir ihtimal götürdüklerini söylendi. Bende minibüse bindim Lice’ye gittim terör örgütlerinin yanına, onlarda geldi, çocuğumun kaybolduğunu söyledim, adını soyadını aldılar. Soruşturdular oğlumun orada olduğunu söylediler, dedim oğlum 15 yaşında verin ne işi var burada, daha sonra oğlumu gönderdiklerini ve burada olmadığını söylediler. Daha sonra zorluk çıkardılar hiçbir şey yapamadan eve dönüm. Tekrardan polisi bilgilendirdim, 4 yıldır oğlum kayıp 15 yaşındaki çocuğun ne işi var dağda, hiçbir şekilde haber alamadım. Annesi hasta evde kalkamıyor, oğlumdan dolayı babam rahmet etti, perişan bir haldeyiz oğlumun gelmesini istiyoruz. Oğlumu buraya getirmeden götürmezler, onun için ben buradayım ve arkadaşlarıma katılıyorum. Gerekirse biz burada ölmeye de razıyız, oğlumu versinler. Oğlum kuaför salonunda çalışıyordu” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
HDPDiyarbakırKayıp çocuklarörgütün Kaçırdığı çocuklarHDP Diyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, AK Parti döneminde kiralanan bin 247 aracı iade etti
İBB, AK Parti döneminde kiralanan bin 247 aracı iade etti
Bugün hava nasıl olacak? 13 il için krtik uyarı
Bugün hava nasıl olacak? 13 il için krtik uyarı
Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var
Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var
Mardin'de terörist saldırı | Özel Harekat Şube Müdürü şehit
Mardin'de terörist saldırı | Özel Harekat Şube Müdürü şehit
Genç kızı intihar ettiren manyak serbest
Genç kızı intihar ettiren manyak serbest
Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a
Bursa'da yeni bir skandal | İstiklâl Marşı yerine Sal'a
Tunceli'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga
Tunceli'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga
İBB'nin makam aracı saltanatı sergisi Bakan Soylu'yu kızdırdı
İBB'nin makam aracı saltanatı sergisi Bakan Soylu'yu kızdırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort