Hekime zam haberine Sahim-Sen'den tepki | Sağlık Ordusu bütündür, ayrılmaz



Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimlere verdiği zam müjdesine tepki verdi. Sağlıkta ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Akarken, "Halkımızı ezdirmeyeceğiz şiarına dayanan asgari ücret görüşmelerinin başladığı gün sağlık emekçilerinin haklarının çiğnenmesini kabul edemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hekimlere 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" açıklamasını yaptı. Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" dedi. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sert uyarılarda bulundu. Akarken, "Emekçilerimiz bir yandan sağlık sisteminin aksamaması için Covid-19 salgınının yarattığı ağır koşullara direnirken bir yandan da hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Sağlık sisteminin sadece hekimler üzerinden döndüğünün düşünülmesi tarihi bir hatadır. Sağlık Bakanı Koca'yı bu gerçekle yüzleşmeye çağırıyorum. Eğer bir zam yapılacaksa tepeden tırnağa tüm sistem emekçilerine yapılmalı, hekimler elbette baş tacımız. Bir hekim kolay yetişmiyor. Ancak doların, altının, akaryakıtın artık takip edilemediği, mutfaktaki enflasyonun alıp başını gittiği bir zamanda, çok daha zor şartlarda, çok daha düşük ücretlere çalışan kamu personeli varken sadece belli başlı bazı meslek gruplarına zam yapmanın yaratacağı umutsuzluğu ne söyleyerek gidereceğiz?" dedi.

SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇARKLARI EMEKÇİLER OLMADAN DÖNMEZ

Pratisyen hekimlerin ek göstergesinin 13 binden 33 bine; uzman hekim ve diş hekimlerinin ek göstergelerinin 17 binden 40 bine çıkarılacak olmasının maaşlara 2 bin 500 lira ile 5 bin lira zam geleceğini söyleyen Akarken, "Sağlık emekçilerini uğradıkları bu ayrımcılık karşısında örgütlenmeye çağırıyorum. Bizler bir olmazsak, birleşmezsek kutuplaştırıcı politikalara karşı gücümüzü nasıl göstereceğiz? Geçim darlığı yaşıyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesi ile 400 TL’yi ön plana çıkararak, günümüzün yaşam kalitesinin düştüğü ekonomik koşullarında şimdiden memurun cebinden alınan memur maaş zammı unutturulmaya çalışılmıştır. Kaldı ki; meslek gruplarından yapılan ötekileştirmenin sinyalleri toplu sözleşme maddelerinde verilerek, malum sendikalarca mevcut durum maalesef kabullenilmiştir. Bir de üzerine Sayın Bakanın yaptığı açıklamayla ayrımcılığa maruz bırakıldık. Sağlık sisteminin içinden emekçileri çekerseniz çarkların döneceğini mi düşünüyorsunuz? Haklarımızı almak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

SAĞLIK ORDUSU BİR BÜTÜNDÜR, AYRIM YAPILAMAZ

"Sağlık ordusu bir bütündür; doktor, hemşire, teknisyen, tekniker, hasta kabul, temizlik personeli ve güvenlik. Bu görevler arasında ayrım yapılamaz" diyen Akarken, sözlerini şöyle sürdürdü: Sağlıkta sözlü ve fiziki şiddete karşı mücadele ediyoruz, ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz, haklarımızı kazanmak için canımızı dişimize takıyoruz. Tüm gücümüzü kazanmaya, eşitliği sağlamaya ve haksızlıklara son vermeye harcıyoruz. Oysa bizim kutsal görevimiz var, halk sağlığını korumak ve sağlık sisteminin eksiksiz yürümesini sağlamak. Sağlık ordusunu bölmek, hak kayıpları yaşatmak ve liyakatsizliğe sürüklemek bu memlekete ihanettir. Geleceğimize yapılan saldırıdır. Sağlıkçılarımızın hakkını korumayacaksak halk sağlığını nasıl koruyacağız? Sayın Bakan Koca'yı bu yanlıştan derhal dönmeye davet ediyorum.