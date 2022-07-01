Hekimlik Andı'na dekanlık müdahalesine, genç doktorlardan sert tepki

Tıp Fakültesi öğrencilerinin geleneksel 'Hekimlik Andı'nı siyasi gerekçelerle değiştirmeye kalkan dekanlığa tepkiler çığ gibi büyüdü. Yemin töreninin yapıldığı sahnenin ışıkları söndürülürken, öğrenciler yüksek sesle geleneksel yemini okumaya devam etti.

"O metni okumayın" baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen #HekimlikAndı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz.



???? Selçuk Ünv. Tıp Fak. Mezuniyet Töreni pic.twitter.com/3zLFkR6ug2 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) July 1, 2022



Sahne ışıklarını ve perdeyi kapattılar: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri engellemelere rağmen 'Hekimlik Andı'nı' okudu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, sahne ışıklarının ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı'nın Cenevre Bildirgesi'ne uygun aslını okudu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversite yönetiminin "Sonuçları olur" tehtidlerine, sahne ışıklarını ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı'nın Cenevre Bildirgesi'ne uygun aslını okudu. Üniversite tarafından değiştirilp sansürlenmiş metni okumayı reddetti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) öğrencilerin Hekimlik Andı'nı okuduğu videoyu, Twitter hesabından, "'O metni okumayın' baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz" notuyla paylaştı.