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Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan'ın 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturmanın ardından görevden alındı.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:42
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı

Başhekimden akıllara zarar ceza 'Ben salağım' diye 500 kez yazdırdı



İddialara göre, Başhekim Ayşegül Alkan rutin servis kontrolleri sırasında hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’in görev yerlerinde olmadığını tespit etti. Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladığı iki hemşireden görev yeri terk cezası olarak A-4 kâğıdına 500 kere, ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazmalarını istedi.

BAŞHEKİMİN ISRARIYLA… 

Talebe karşı çıkan hemşireler böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri başhekim Alkan tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin, A-4 kâğıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni ‘Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır’ notu düşerek imzaladı.

MÜDÜRLÜK SORUŞTURMA AÇTI

İki hemşire mobbinge uğradıklarını iddia ederek başhekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

İNSANLIK ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDI

Hemşire Merve Şahiner Çalışkan, “Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” derken, Ayşe Yetkin ise şöyle konuştu: “25 yıllık sağlık çalışanıyım. Evet görev yerimi terk ettim. Ama bunun cezası yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Bize verilen ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor. Biz resmi sürecin işletilmesini istedik ama başhekim ısrarla o ifadeleri 500 kez yazmamız için diretti. Bu ısrarına sadece biz değil, hastanedeki birçok personel şahit. Biz o metinleri yazdık ama bu seferde kayıt altına alınmasına izin vermedi.”

BUNUN ADI MOBBİNG

Hastanede yaşanan olayın detaylarını anlatan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Yaşananlar maalesef doğru. Hemşire arkadaşlarımız bu metinleri evrak kayıtta işletmek istemiş. Tabii başhekim buna karşı çıkmış. Arkadaşlarımız da yaşadıkları mobbing karşısında yargı yolunu tercih etti. Biz de yetkili tüm kurumlardan açıklama istedik. Çünkü böyle bir ceza hiçbir yerde kabul edilemez” diye konuştu. “Böyle bir cezaya daha önce hiç tanık olmadım” diyen Kuluöztürk, “Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu bir dönemde motivasyonu yerle bir eden, kişilik haklarını ayaklar altına alan bu cezayı hiçbir yönetici kabul etmez. Arkadaşlarımız hata yapmış olabilir. Ama bu hatanın cezası böyle bir yöntemle verilemez. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. 

İKİ SORUŞTURMA BİRDEN

Daha sonra hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek, Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu. Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü’nce açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÖREVDEN ALINDI

Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden alındı. Kararı doğrulayan Antalya İl Sağlık Müdürü Adem Hülüri  “Soruşturmanın selameti açısından başhekim görevinden el çektirildi” dedi.

BAŞHEKİM ALKAN: TEPKİMİ SÖZLÜ OLARAK GÖSTERDİM

Başhekim Dr. Ayşegül Alkan ise iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. 13 Aralık günü saat 13.30 sıralarında Kumluca ve çevresinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde hastanenin acil servisi ile ek bina inşaatı arasında kalan bölümde toprak kayması meydana geldiğini belirten Başhekim Dr. Alkan, açıklamasında şunları anlattı:

"Bu nedenden ötürü güvenlik gerekçesiyle acil servis, hastanemiz poliklinik girişine taşınmıştır. Bu durumla ilgili gerekli bilgilendirmeler kaymakamlığımız ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne ivedilikle yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmeler sonrası Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ saat 15.00- 16.00 civarında hastanemize gelerek acil serviste meydana gelen toprak kayması ile ilgili hasar tespit çalışması yapılmış ve poliklinik girişine taşınan acil serviste incelemelerde bulunularak, tarafımca bilgilendirmeler yapılmıştır.

 Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ taşınma süreci bitinceye kadar hastanemizden ayrılmayarak gerekli desteğini bize göstermiştir.  Bu taşınma esnasında Covid-19 pandemisi kapsamında kurulan klinik ve tedavi alanlarını da Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ ziyaret etmek istemiş, bu alanlar ziyaret edilirken, pandemi servisinde görevli iki hemşirenin yerinde olmadığı tarafımca tespit edilmiştir.

Kamu Hastaneleri Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Akdağ hastanemizden ayrıldıktan sonra; pandemi kliniğine giderek yaşadığımız toprak kaymasına bağlı taşınma süreci, bir üst amirimin önünde düşürüldüğüm üzücü durum ve daha da önemlisi pandemi süresince en önemli tedavi ünitelerinden olan pandemi kliniğinde sağlık personellerinin bulunmamasına bağlı olarak saygı ve meslek etiği çerçevesinde tepkimi sözlü olarak ve asla hakaret içermeyen şekilde görev yerini terk eden personele gösterdim."

Son Güncelleme: 17.12.2020 15:02
Anahtar Kelimeler:
Ben Salağım
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