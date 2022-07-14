Hemşireye vuran hastadan pişkin savunma | Ne yapacağım? Vuruyorum



Sağlık çalışanlarına yönelik bitmek bilmeyen şiddetin bir görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği tarafından yapılan paylaşımda, bir hastanın, bir hemşireye şiddet uyguladığı anlar kameraya yansıdı. Hastanın pişkince verdiği "Ne yapacağım? Vuruyorum" yanıtı tepki çekti.

Türkiye'de sonu gelmeyen sağlıkta şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bir hastanın, bir hemşireye şiddet uyguladığı anlar, sosyal medyadan paylaşıldı. Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, bir hastanın sağlık çalışanına şiddet uyguladığı görüntüleri yayımladı.

HASTADAN PİŞKİN YANIT: 'VURUYORUM!'

Söz konusu videoda sedyede oturan kişi, sağlık çalışanına şiddet uyguladı.

Haddinizi bileceksiniz!

Hemşireye elinizi kaldırmamayı öğreneceksiniz!

Hastane kapısından girince insanlığınızı kapının dışında unutmayacaksınız.

Tüm sağlık meslek mensuplarını dozu fil dozuna ulaşan bu şiddet olayları için desteğe davet ediyoruz.#SağlıktaTerör pic.twitter.com/HNTMsCLIHs — Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği (@SaHaDernegi) July 13, 2022

Sağlık çalışanının "Ne yapıyorsun" sorusu üzerine "Ne yapacağım? Vuruyorum" diyerek yanıt verdi.

Dernekten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Haddinizi bileceksiniz! Hemşireye elinizi kaldırmamayı öğreneceksiniz! Hastane kapısından girince insanlığınızı kapının dışında unutmayacaksınız. Tüm sağlık meslek mensuplarını dozu fil dozuna ulaşan bu şiddet olayları için desteğe davet ediyoruz. #SağlıktaTerör"