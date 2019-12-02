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Hentbolcu kızları son yolculuğuna arkadaşları uğurladı

Ordu'dan Yozgat’a giden hentbolcuların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki liseli iki genç sporcunun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Hentbolcu kızları son yolculuğuna arkadaşları uğurladı

Ordu'dan Yozgat’a giden hentbolcuların bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki liseli iki genç sporcunun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:11
Hentbolcu kızları son yolculuğuna arkadaşları uğurladı

Hentbolcu kızları son yolculuğuna arkadaşları uğurladı


Hentbol müsabakası için dün Ordu'dan Yozgat’a giden hentbolcuların bulunduğu 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat’ın Aydınlık ilçesi Çandır köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.


Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası hayatını kaybeden Ordulu iki genç sporcu, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.


Takla atan aracın altında kalan Sinem Aksu (12) Göksu Akyel (14) isimli 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 sporcu ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Tokat’taki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel için eğitim gördüğü Ordu Lisesi'nde tören düzenlendi. Tevfik ve Gülüzar çiftinin çocukları için taziyeleri kabul etti.

14 yaşındaki Göksu Akyel’in cenazesi, çok sayıda öğrencinin ve yakınlarını katılımı ile gözyaşları eşliğinde Aybastı ilçesi Beşdam Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Hayatını kaybeden sporculardan Sinem Aksu için ise Altınordu 60. Yıl Ortaokulunda tören düzenlendi.

Cemal ve Hanife çifti, okul bahçesinde düzenlenen törende taziyeleri kabul ederken 12 yaşındaki sporcu Sinem Aksu, arkadaşları, ailesi ve protokol mensuplarının katılımı ile helallik alınmasının ardından Gürgentepe ilçesi Bahtiyarlar Mahallesi’nde toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Öğrenciler, arkadaşları için dua ederken sıralarına ise çiçek koymayı da ihmal etmedi.

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