Her gün yeni bir yasak haberi | Konserden sonra yoga da yasak

Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan kadınlar, CİMER'e şikayet edildi. Yaşananları sosyal medya hesabından duyuran Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, "Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız?" diye sordu.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapmak 'suç' oldu. Parkta yoga yapan yurttaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Parkın, valiliğinin sorumluluğunda olduğu belirtilirken, güvenliğin yurttaşları engellendiği açıklandı.

Yaşananları, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.



"BU DA MI YASAK OLDU? GEREKÇENİZ NE?"

Eskişehir Valiliği'nin sorumluluğunda olan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan yurttaşların CİMER'e şikayet edildiğini açıklayan Kazım Kurt, ayrıca güvenlik görevlilerinin yurttaşları engellendiğini belirtti.

Kurt, olaya tepki göstererek yaptığı açıklamada, "Eskişehir Valiliği'nin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanlar CİMER’e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

