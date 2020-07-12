Heybeliada orman yangınında sabotaj şüphesi, 3 gözaltı var



Marmara Denizi'nin incisi Heybeliada'da meydana gelen orman yangını karadan ve havadan devam ederken, yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Heybeliada'da aynı anda iki yerde başgösteren yangın kontrol altına alınırken, üç kişinin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Heybeliada'da saat 17.07'de Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangına müdahale geç saatlere kadar sürdü.

DENİZDEN, KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE



İBB, ekipleri Heybeliada’da çıkan orman yangınına 3 helikopter, 1 çıkarma gemisi, çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.



İstanbul Heybeliada’da saat 17.00 sularında 2 ayrı orman yangını çıktı. İBB ekipleri, yangına müdahale ederken, aynı bölgede ikinci bir yangın ihbarı geldi.



İBB ekipleri, daha büyük olduğu görülen ikinci orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 çıkarma gemisi, 16 araç ve 50’ye yakın personelle müdahale ediyor.



Saat 19:30 civarında kontrol altına yangında, karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada "Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.



İBB, Orman Bölge Müdürlüğü ve Harp Okulu ekipleri, Heybeliada’da çıkan orman yangınına helikopter, uçak ve çak sayıda itfaiye aracıyla müdahale etti. 5-6 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.



İstanbul Heybeliada’da saat 17.30 sularında orman yangını çıktı. Yangına ilk olarak İBB İtfaiyesi Heybeliada Ekibi tarafından müdahale edildi.

5-6 hektarlık alanda etkili olan yangına müdahale için bölgeye hızla Anadolu Yakasından İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükada İtfaiye ekipleri ile Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonlarından ekipler çıkarma gemileri ile bölgeye geçerek yangına müdahale çalışmalarına başladı.

İBB ekipleri, 1 çıkarma gemisi, 17 araç ve 51 personelle söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekibi ile Harp Okulu da 5 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, 19.45 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor.