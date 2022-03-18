Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif kar duşu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hiç hasta bakmadan yılın hekimi seçilen doktora tepki yağıyor

Liyakatsizliğin ödüllendirildiği tek ülke Türkiye'den, hiç hasta bakmadan yılın doktoru seçilen Alim Çökük skandalına tepki yağıyor.

18 Mart 2022 Cuma 07:40
Hiç hasta bakmadan yılın hekimi seçilen doktora tepki yağıyor


Hiç hasta bakmadan yılın hekimi seçilen doktora tepki yağıyor



Önceki gün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan Dr. Alim Çökük skandalında yeni gelişme. Ödüllü doktor, meslektaşları pandeminin en ağır günlerinde acil servislerde hayatı pahasına mücadele ederken, kendisinin görev yerine hiç uğramadığını, kendisinin fililasyon ekibinde gösterdiği iddia edildi.
Hasta bakmadan “Saray”dan “Yılın Hekimi” ödülü aldığını Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı Dr. Çökük, sosyal medya hesabından “sözleşmeli personel mevzuatına aykırı şekilde 17 aydır asıl görev yerinde olmadığını” itiraf etti. Çökük, kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Adana’da acil serviste “sözleşmeli” olarak görevlendirilen Dr. Alim Çökük’ün hasta bakmadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasını taşıyan “Yılın Hekimi” ödülünü alması, sağlık meslek örgütlerinin tepkisini çekti.

Alim Çökük’ün, Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programla aldığı ödül Cumhuriyet’in haberiyle gündeme geldi. Haberin ardından Çökük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “sözleşmeli personel mevzuatına aykırı şekilde 17 aydır asıl görev yerinde olmadığını” itiraf ederek “Kasım 2020’den bu yana filyasyonda çalıştığını” savundu. Bir süre sonra ise paylaşımını sildi.

MESLEKTAŞLARI; ‘TANIMIYORUZ’

Sağlık meslek örgütleri de duruma tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Biz de arkadaşı araştırdık. Daha önce bir kalp rahatsızlığı nedeniyle acilde aktif çalışmıyor ama filyasyona verilmiş. Fakat filyasyonda da hasta bakmadığı iletildi. Hasta bakmadan ‘Yılın Hekimi’ ödülü verilmesi bir ilktir herhalde” ifadelerini kullandı. Çökük’ün acilde hasta bakmadığını belirten Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş ise “Bizim olduğumuz alanlardan tanıdığımız bir isim değil. Bu tip ödüllerin kimler tarafından verildiğini biliyoruz. Liyakatsiz yöneticiler her yerde ve muhtemelen bu arkadaşımız onlar tarafından önerildi. Bu ödülün, hafif kırgınlığı olmasına rağmen nöbetine devam eden, sonra Covid-19 olan ve 60 gün yoğun bakımda kalıp yaşamını yitiren Mehmet Ertane’ye verilmesi çok daha şık olurdu” yorumunu yaptı. KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi 
 

Anahtar Kelimeler:
AdanaYılın Hekimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Zaferi | Milli Mücadele'nin çekirdek kadrosu orada kuruldu
Çanakkale Zaferi | Milli Mücadele'nin çekirdek kadrosu orada kuruldu
İstanbul'da kar yağışı başladı, okullar tatil edildi
İstanbul'da kar yağışı başladı, okullar tatil edildi
Paralı tünelde, cenaze aracı skandalı | Deli Dumrul geri döndü
Paralı tünelde, cenaze aracı skandalı | Deli Dumrul geri döndü
14 Mart Tıp Bayramı; Polis, doktorlara zor kullandı
14 Mart Tıp Bayramı; Polis, doktorlara zor kullandı
Şaşkın TRT sunucusu, sosyal medyada zor durumda kaldı
Şaşkın TRT sunucusu, sosyal medyada zor durumda kaldı
İstanbul'da kar yağışı | Çocuklar sokaklara döküldü
İstanbul'da kar yağışı | Çocuklar sokaklara döküldü
Sedef Kabaş 49 gün sonra serbest bırakıldı
Sedef Kabaş 49 gün sonra serbest bırakıldı
İstanbul kara kışa hazır | Okullar tatil | Yollarda alârm var
İstanbul kara kışa hazır | Okullar tatil | Yollarda alârm var
Taksim kadınlara kapatıldı, gözaltılar var
Taksim kadınlara kapatıldı, gözaltılar var
İstanbul için uyarı Sibirya karı etkili olacak
İstanbul için uyarı Sibirya karı etkili olacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim