Hıdrallez Şenliği Yenikapı'da düzenlenecek



Dans şovları ve yarışmalar düzenlenecek, bahar salıncağı ve atölyeler kurulacak, oyun alanları oluşturulacak. Suzan Kardeş, Seyyah, Ahır Kapı Büyük Roman Orkestrası ve Dzambo Agusevi Orkestra sevilen repertuvarları, hareketli ezgileriyle İstanbullulara bahar coşkusu yaşatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binlerce yıllık Hıdırellez geleneğini Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yaşatacak. 5 Mayıs’ta saat 16.00’dan itibaren aktiviteler, konserler ve birbirinden renkli yarışmalar düzenlenecek. Dilek Ağacı’ndan Hıdırellez Ateşi’ne kadar geleneğin tüm simgeleri etkinlikte görülebilecek.

İSTANBULLULAR KEYİFLE VAKİT GEÇİRECEK

Kapı açılışından itibaren büyük küçük herkesin keyifle vakit geçireceği atölyeler kurulacak. Boyama, çiçekli taç, kına, origami bahar çiçekleri gibi atölyeler her yaştan İstanbulluları ağırlayacak. Etkinlik alanında gün boyu nostaljik yarışmalar da düzenlenecek. Çuval ve halat çekme yarışları yapılacak. Patlamış mısır, pamuk şeker gibi ücretsiz ikramların yanı sıra yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları da alanda yerlerini alacak. İçi çiçeklerle bezeli dev bahar küresi ile bahar dallarıyla süslü salıncaklar ziyaretçilere muhteşem bir fotoğraf alanları oluşturulacak.

GELENEK YERİNİ BULACAK

Panayır oyun alanları tatlı rekabetlere ev sahipliği yapacak. Dart ve halka atışı ile limbo oyunu ve pinpon topu atışı mahir ellerin yarışına sahne olacak. Dilek ağaçlarına isteyenler dileklerini yazabilecek. Etkinlikte ayrıca gelenek de yerini bulacak. Hıdırellez’i temsil eden büyük ateş yakılarak isteyenler üzerinden atlayabilecek.

ARALIKSIZ EĞLENCE

Alanda aksiyon hız kesmeyecek. Açılış anından itibaren DJ Müzik performansları düzenlenecek. Suzan Kardeş, Seyyah, Ahır Kapı Büyük Roman Orkestrası ve Dzambo Agusevi Orkestra beğenilen eserleriyle İstanbullulara bahar coşkusu yaşatacak.

PROGRAM AKIŞI

5 Mayıs 2023

ANA SAHNE

16:00 - Alan Açılış / Dj Müzik

17:30 - Seyyah

18:50 - Dans Şov

19:00- Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası

20:25 Dans Şov

20:45- Suzan Kardeş

22:30 Dzambo Agusevi Orkestra

ALAN - ALTERNATİF SAHNE ETKİNLİKLERİ