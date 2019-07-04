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Hırsızlar otomasyon tabelasını çaldı, trafik kilitlendi

Ege ve Marmara Bölgeleri arasında en önemli güzergahlardan biri olan Bakırköy Kavşağı'nda yer alan otomasyon panosu hırsızlar tarafından çalındı, trafik kilitlendi..

Hırsızlar otomasyon tabelasını çaldı, trafik kilitlendi

Ege ve Marmara Bölgeleri arasında en önemli güzergahlardan biri olan Bakırköy Kavşağı'nda yer alan otomasyon panosu hırsızlar tarafından çalındı, trafik kilitlendi..

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:54
Hırsızlar otomasyon tabelasını çaldı, trafik kilitlendi

Hırsızlar otomasyon tabelasını çaldı, trafik kilitlendi

Yollarda trafik tabelalarını hedef alan hırsızlar, Karayolları'nın bilgisayarlı otomasyon sistemlerine dadandı. Marmara bölgesi ile Ege'yi buluşturan Bakırköy kavşağındaki otomasyon tabelasını söken hırsızlar yüzünden, bu güzergahta trafik arapsaçına döndü..


Bursa'nın Karacabey ilçesinin Bakırköy Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosu, hırsızlar tarafından çalındı. Panonun çalınması sonucu, yanmayan trafik ışıkları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.


1 haftadır trafik ışıklarının yanmadığını belirten Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, yetkili birimleri göreve çağırdı.


Bakırköy Kavşağı'na 2017 yılının Kasım ayında kurulan trafik lambalarının bir haftadır yanmaması tepkilere neden oluyor. Daha önce sık sık ölümlü ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı bölgeye konulan trafik ışıkları sayesinde bu sorun büyük ölçüde çözülmüştü. Geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayı sonrası Bakırköy Kavşağı, yine trafik kazalarına davetiye çıkarmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, kavşaktaki trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosunu çaldı. Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlatırken, Karayolları da bölgede keşif yaptı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Söz konusu trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışması gerektiğine dikkat çeken Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, acı kazalar yaşanmadan bunun önüne geçilmesini istedi. 

Bu konuda başta Karayolları olmak üzere ilgili tüm birimleri göreve davet eden Önen, “Bakırköy Kavşağı'nın bulunduğu İzmir-Bursa Karayolu, özellikle bugünlerde turizm ve tarım sezonunun açılmasıyla çok kritik bir konumda. O nedenle buradaki trafik akışının güvenli olması büyük önem arz ediyor. 

Yaşanan bu hırsızlık olayı sonrası trafik ışıklarının yanmaması trafik açısından tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ölümlü ya da maddi hasarlı kaza ve faciaların yaşanmaması adına başta Karayolları yetkilileri olmak üzere, ilgilileri göreve davet ediyorum. Bakırköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışmasını istiyoruz” dedi.  

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