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Hortumla selfie çekti, sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye'yi etkisi altında bulunduran olumsuz hava koşulları sel baskınlarına neden olurken, İstanbul Hadımköy'de aniden ortaya çıkan Hortum sırasında ilginç görüntüler oluşturdu.

25 Haziran 2020 Perşembe 09:15
Hortumla selfie çekti, sosyal medyada tepki yağdı

Hortumla selfie çekti, sosyal medyada tepki yağdı


Marmara Bölgesi'nde Bursa ve İstanbul'da can kayıplarına neden olan kötü hava koşulları sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da önceki gün yaşanan sel felaketi yürekleri ağıza getirdi. Büyükçekmece Gölü'nde ortaya çıkan hortum için "felaket" manşetleri atılırken evlerin çatıları uçtu, araçlar zarar gördü. Bu tehlikeye aldırmayanların araçlarını durdurarak selfie çekmesi ise "pes" dedirtti


İstanbul'da önceki gün şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Büyükçekmece gölünde de dev bir hortum ortaya çıktı. Kentte çok nadir olarak görülen hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Otoyolda seyreden büyük araçları savuran ve büyük korkuya neden olan hortum, yüreklerin ağıza gelmesine neden oldu.

ARAÇLARINI PARK EDİP SELFIE YAPTILAR

Edinilen bilgilere göre şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle insanların ölümle burun buruna geldiği o dakikalarda Büyükçekmece gölü kenarında araçlarını durduran bazı vatandaşlar ise tehlikeye aldırış etmeden hortum ile selfie çekti. Şaşkınlık yaratan o anlar da kameraya yansıdı.

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