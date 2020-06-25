Hortumla selfie çekti, sosyal medyada tepki yağdı



Marmara Bölgesi'nde Bursa ve İstanbul'da can kayıplarına neden olan kötü hava koşulları sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da önceki gün yaşanan sel felaketi yürekleri ağıza getirdi. Büyükçekmece Gölü'nde ortaya çıkan hortum için "felaket" manşetleri atılırken evlerin çatıları uçtu, araçlar zarar gördü. Bu tehlikeye aldırmayanların araçlarını durdurarak selfie çekmesi ise "pes" dedirtti

ARAÇLARINI PARK EDİP SELFIE YAPTILAR

İstanbul'da önceki gün şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Büyükçekmece gölünde de dev bir hortum ortaya çıktı. Kentte çok nadir olarak görülen hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Otoyolda seyreden büyük araçları savuran ve büyük korkuya neden olan hortum, yüreklerin ağıza gelmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle insanların ölümle burun buruna geldiği o dakikalarda Büyükçekmece gölü kenarında araçlarını durduran bazı vatandaşlar ise tehlikeye aldırış etmeden hortum ile selfie çekti. Şaşkınlık yaratan o anlar da kameraya yansıdı.