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Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü

Özel bir hava yolunda hosteslik yapan 23 yaşındaki Özge Birol, erkek arkadaşı ile tartışırken çıktığı balkondan düşerek can verdi.

Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü

Özel bir hava yolunda hosteslik yapan 23 yaşındaki Özge Birol, erkek arkadaşı ile tartışırken çıktığı balkondan düşerek can verdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:18
Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü

Hostes Özge Birol'un sır dolu ölümü



İstanbul Pendik'te şüpheli ölüm. Özge Birol, ekek arkadaşı olduğu öne sürülen M.C.O ile tartışırken çıktığı balkonda düşerek can verdi. Polis ölümü şüpheli buldu. M.C.O ilk sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Pendik’te, iddiaya göre erkek arkadaşı M.C.O. ile tartıştığı esnada 3. kattaki evin balkonundan düşen hostes Özge Birol hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.C.O. ifadesinde, kendisini balkondan aşağı atmaya çalışan genç kadını tutmaya çalışsa da başarılı olamadığını söyledi. M.C.O. ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Pendik’te erkek arkadaşı M.C.O.(29) ile tartıştığı esnada 3. kattaki evinin balkonundan düşen hostes Özge Birol (23) hayatını kaybetti. M.C.O. ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapan Özge Birol ile aynı şirkette pilot olan erkek arkadaşı M.C.O. geçen pazar günü Kadıköy’de bir mekana gitti. Buradan ayrılan ikili saat 04.30 sıralarında Özge Birol’un Pendik’teki evine geçti. Evde ikili arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Özge Birol, 3. katta bulunan evin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.C.O.’nun ifadesinde, Özge Birol’un kendisini balkondan aşağı atmaya çalıştığını, genç kadını tutmaya çalıştıysa da başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. M.C.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


 

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