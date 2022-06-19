HSYK Yaz Kararnamesi Tam liste - 2022 Tayin Kararnamesi

HSYK Yaz Kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının yeri değişti





HSYK Yaz Kararnamesi yayınlandı. Son kararname ile birlikte çok sayıda idari ve yargı mensubunun yeri değşitirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, kulislerde seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir 'oyun planı' olduğunun tartışıldığını aktarmıştı.

Pehlivan, "17 Haziran Cuma günü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi’ni açıklayacak. O gün çok kapsamlı bir listenin yayımlanacağı ve beş bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceği ileri sürülüyor" demişti.

Pehlivan, "Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek? Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan “istenilmeyen”hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?" diye sormuştu.

LİSTE GÜNCELLENİYOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 19/06/2022 TARİHLİ VE 904 SAYILI ADLİ YARGI KARARNAMESİ

S.No Sicil No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

1 25994 Ekrem AYDINER Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

2 26059 Yunus KARABIYIKOĞLU İstanbul Anadolu Hâkimi Ankara Hâkimliği

3 26207 Fazıl ARSLANALP İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

4 26229 Sevtap YILMAZ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bakırköy Hâkimliği

5 27683 Mehmet Sertaç KESLER Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

6 28102 Recep KARAMAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Küçükçekmece Hâkimliği

7 28270 Zeki TÜRER İzmir Cumhuriyet Savcısı Manisa Cumhuriyet Savcılığı

8 28276 Nimet DEMİR İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kahramanmaraş Hâkimliği

9 28466 Mehmet DEMİR İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

10 29124 Figen SUNGUROĞLU İstanbul Anadolu Hâkimi Ankara Hâkimliği

11 29290 Ayhan ARISOY Ankara Hâkimi Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

12 29309 Ata KÖYCÜ Isparta Cumhuriyet Savcısı Antalya Cumhuriyet Savcılığı

13 29351 Yıldıray ÇAKICI İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

14 29419 Neşe EMİRALİOĞLU Bursa Hâkimi Ankara Hâkimliği

15 29967 Kazım ARAPOĞLU Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

16 29985 Ali YİĞİN İstanbul Hâkimi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

17 30146 İhsan ERGİN İzmir Hâkimi Hatay Hâkimliği

18 30612 Tamer BAŞPINAR İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

19 30842 Serdar BAKER İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

20 31001 Hasan ÖZBERK İstanbul Hâkimi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

21 31118 Yaşar GÜNEŞ Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

22 31433 İnsaf GÜNDÜZ Gaziosmanpaşa Hâkimi Bakırköy Hâkimliği

23 31437 Emsal SERGEN Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

24 31456 Mustafa ERDOĞAN İstanbul Anadolu Hâkimi Bakırköy Hâkimliği

25 31521 Ferhat KAPICI Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı

26 31530 Halil MAÇKAYA Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

27 31594 Melih OSMANÇAVUŞOĞLU İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Hâkimliği

28 32192 Mehmet Yücel KURTOĞLU Adana Hâkimi İnegöl Hâkimliği



29 32224 Mehmet CABAOĞLU Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı Antalya Cumhuriyet Savcılığı

30 32273 Dursun KAYA İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kayseri Hâkimliği

31 32287 Ramazan KASAP İzmir Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

32 32306 Gürsel AKPINAR Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

33 32395 Fedai CANATAN Bakırköy Hâkimi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

34 32496 Hakan SOYBİR Antalya Hâkimi Adana Hâkimliği

35 32503 İbrahim ÇELENK Van Hâkimi Çorum Hâkimliği

36 32835 Hayrettin TIZLAK Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

37 33210 Vedat YILDIRIM Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Hâkimliği

38 33258 Ogün MADEN Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

39 33266 Ahmet TEKNE Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

40 33305 Aykut TUNCER Antalya Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı

41 33425 Yaşar SEZİKLİ Ankara Hâkimi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

42 33498 Taner AKPINAR İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

43 33514 Erdoğan ŞİMŞEK İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Küçükçekmece Hâkimliği

44 33534 Çetin Sözer DOĞAN Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı

45 33537 Nuri Ahmet SARAÇ İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

46 33543 Ali Can ÇILDIR İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

47 33566 Aydın KAPTAN Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı

48 33581 Yalçın KURT Konya Cumhuriyet Savcısı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

49 33856 Birsen SARIARSLAN ZIRAMAN Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Antalya Hâkimliği

50 34016 Önder AKDAĞ Bursa Cumhuriyet Savcısı Çorum Cumhuriyet Savcılığı

51 34021 Hasan YALÇIN Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

52 34068 Hasan ARI Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

53 34089 Ali GÜNDAL Tekirdağ Hâkimi Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

54 34102 Mehmet YOYLU İstanbul Anadolu Hâkimi Siirt Hâkimliği

55 34109 Birol ORMAN Isparta Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Savcılığı

56 34212 Adnan GÜMÜŞ Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

57 34230 Galip AŞIK Denizli Cumhuriyet Savcısı Antalya Cumhuriyet Savcılığı

58 34233 Ahmet Murat DERME Edirne Cumhuriyet Savcısı Ordu Cumhuriyet Savcılığı

59 34240 Zeynel SARIBUĞA Erzurum Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı

60 34241 Murat PERÇİN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

61 34286 Ali YELDAN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı

62 34295 Yavuz Mehmet ŞAHAN Zonguldak Hâkimi İzmir Hâkimliği

63 34302 Bülent ELMAS Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı



64 34320 Metin ÇELİK Küçükçekmece Hâkimi Bakırköy Hâkimliği

65 34336 Ramazan İZGEÇ Susurluk Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

66 34408 Suat GÖK Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire

Başkanlığı

67 34437 Suat BİLGİN Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

68 34452 Bestami TEZCAN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet



BaşsavcısıAdana Bölge Adliye Mahkemesi CumhuriyetBaşsavcılığı69 34457 Turgay SEVİM Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı70 34466 Haydar AYDIN İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı71 34475 İdris TAŞCAN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği72 34500 Vedat YILMAZ Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği73 34651 Adem ERYILMAZ Antalya Cumhuriyet Savcısı Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığ74 34827 Cevdet EKİZOĞLU İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Karşıyaka Hâkimliği75 34870 Mustafa AKMAZ Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimliği76 34886 Berkant ŞENGEL İzmir Hâkimi Ankara Hâkimliği77 34887 Refik Hakan BAŞVERDİ Antalya Cumhuriyet Savcısı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi CumhuriyetSavcılığı78 34909 Osman SARI İzmir Cumhuriyet Savcısı Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı79 34959 İzzettin DUMAN Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı80 35020 Arif ULUSOY Aydın Cumhuriyet Savcısı Muğla Cumhuriyet Savcılığı

81 35052 Vahittin AYGÜN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı

82 35076 Sefa BİLAK Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

83 35091 Hüseyin ÖZ Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

84 35101 Abdullah DOĞANAY Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Samsun Hâkimliği

85 35119 Zeynep KELEŞ Bursa Hâkimi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

86 35161 Pircan Barut EMRE Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Isparta Cumhuriyet Savcılığı

87 35170 Bilge BERKMAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

88 35173 Tuna AYDIN Ankara Hâkimi Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

89 35197 Nihal FINDIK İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

90 35201 Nuran YÖRÜK İzmir Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

91 35223 Nadir ÖZSOY İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bakırköy Hâkimliği

92 35238 Adnan TABAR Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcısı Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

93 35245 Şenel ÖZ Bakırköy Hâkimi Kayseri Hâkimliği

94 35248 Hatice İlkay PAMUK Konya Hâkimi Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

95 35306 Adil ACAR Adana Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı

96 35307 Buket AKINCI İstanbul Anadolu Hâkimi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

97 35419 Havva ÇOBAN ÖZTÜRK Afyonkarahisar Hâkimi Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

98 35483 Murat UĞUR Ankara Batı Hâkimi Afyonkarahisar Hâkimliği

99 35489 Metin KANTAR Trabzon Cumhuriyet Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

100 35493 Murat KOLLAR Konya Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

101 35830 Yılmaz ALP Büyükçekmece Hâkimi Gebze Hâkimliği

102 35846 Metin BAŞARAN Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Uşak Cumhuriyet Savcılığı

103 35897 Halil ÖZEN İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

104 35904 İsmail TOPÇUOĞLU İzmir Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

105 35967 Abdullah Özden DOĞAN Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

106 36041 İsmail LALE İzmir Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı

107 36084 Ali ŞAFAK Bakırköy Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı

108 36088 Mehmet Ali MERİÇ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

109 36123 Murat İRCAL Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcılığı

110 36574 Selahattin COŞKUN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı

111 36817 Yavuz PEHLİVAN Adana Cumhuriyet Savcısı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı

112 36823 Serpil Sergül HANLI KAYALAK Gebze Hâkimi İstanbul Hâkimliği

113 36824 Mehmet TAŞTAN Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

114 36837 Hasan AKPOLAT Muğla Hâkimi İzmir Hâkimliği

115 36844 Bahadır SAKAOĞLU Manisa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı

116 36854 Sedat YILDIRIM İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

117 36857 Birsen TÜRK İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İzmir Hâkimliği

118 36869 Cahit ERDİL Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı

119 36882 Mehmet YILMAZTÜRK Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı

120 36934 Enver Fatih ÇİMRİN İstanbul Cumhuriyet Savcısı Malatya Cumhuriyet Savcılığı

121 36980 Mehtap ŞEN Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

122 36991 Vekil ÖZTÜRK İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

123 36996 Oğuz Han SELÇUK Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

124 37016 Aziz DİCLEHAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Anadolu Hâkimliği

125 37032 Ercan KAYHAN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Çorum Cumhuriyet Savcılığı

126 37051 Kadriye ŞAHAN Zonguldak Hâkimi İzmir Hâkimliği

127 37061 Mehmet YÜKSEL Mersin Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

128 37157 Ünal BİNGÜL Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı

129 37172 Zafer KOÇ İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

130 37189 Mahmut Kaan YÜKSEL Ankara Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

131 37206 Süleyman TOPRAK İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği

132 37209 Erdal ÇİFTCİ Muğla Hâkimi İzmir Hâkimliği

133 37223 İlkay ÖZCAN İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı

134 37268 Mutlupınar ŞENGEL İzmir Hâkimi Ankara Hâkimliği

135 37298 Muhittin BAYIRKÖYLÜ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı

136 37309 Ali ATAY İzmir Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

137 37317 Ercan ÖZALTUNBULAK Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Niğde Cumhuriyet Savcılığı

138 37321 Olcay ALİCANOĞLU Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Savcılığı

139 37323 Muhittin BUYRUK Ankara Cumhuriyet Savcısı Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı

140 37341 Rukiye DURAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyt savcılığı





