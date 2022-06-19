HSYK Yaz Kararnamesi Tam liste - 2022 Tayin Kararnamesi

HSYK Yaz Kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının yeri değişti
HSYK Yaz Kararnamesi yayınlandı. Son kararname ile birlikte çok sayıda idari ve yargı mensubunun yeri değşitirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, kulislerde seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir 'oyun planı' olduğunun tartışıldığını aktarmıştı.
Pehlivan, "17 Haziran Cuma günü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi’ni açıklayacak. O gün çok kapsamlı bir listenin yayımlanacağı ve beş bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceği ileri sürülüyor" demişti.
Pehlivan, "Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek? Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan “istenilmeyen”hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?" diye sormuştu.
LİSTE GÜNCELLENİYOR
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 19/06/2022 TARİHLİ VE 904 SAYILI ADLİ YARGI KARARNAMESİ
S.No Sicil No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev
1 25994 Ekrem AYDINER Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
2 26059 Yunus KARABIYIKOĞLU İstanbul Anadolu Hâkimi Ankara Hâkimliği
3 26207 Fazıl ARSLANALP İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
4 26229 Sevtap YILMAZ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bakırköy Hâkimliği
5 27683 Mehmet Sertaç KESLER Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
6 28102 Recep KARAMAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Küçükçekmece Hâkimliği
7 28270 Zeki TÜRER İzmir Cumhuriyet Savcısı Manisa Cumhuriyet Savcılığı
8 28276 Nimet DEMİR İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kahramanmaraş Hâkimliği
9 28466 Mehmet DEMİR İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
10 29124 Figen SUNGUROĞLU İstanbul Anadolu Hâkimi Ankara Hâkimliği
11 29290 Ayhan ARISOY Ankara Hâkimi Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
12 29309 Ata KÖYCÜ Isparta Cumhuriyet Savcısı Antalya Cumhuriyet Savcılığı
13 29351 Yıldıray ÇAKICI İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
14 29419 Neşe EMİRALİOĞLU Bursa Hâkimi Ankara Hâkimliği
15 29967 Kazım ARAPOĞLU Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
16 29985 Ali YİĞİN İstanbul Hâkimi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
17 30146 İhsan ERGİN İzmir Hâkimi Hatay Hâkimliği
18 30612 Tamer BAŞPINAR İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
19 30842 Serdar BAKER İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
20 31001 Hasan ÖZBERK İstanbul Hâkimi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
21 31118 Yaşar GÜNEŞ Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
22 31433 İnsaf GÜNDÜZ Gaziosmanpaşa Hâkimi Bakırköy Hâkimliği
23 31437 Emsal SERGEN Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
24 31456 Mustafa ERDOĞAN İstanbul Anadolu Hâkimi Bakırköy Hâkimliği
25 31521 Ferhat KAPICI Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
26 31530 Halil MAÇKAYA Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
27 31594 Melih OSMANÇAVUŞOĞLU İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Ankara Hâkimliği
28 32192 Mehmet Yücel KURTOĞLU Adana Hâkimi İnegöl Hâkimliği
29 32224 Mehmet CABAOĞLU Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı Antalya Cumhuriyet Savcılığı
30 32273 Dursun KAYA İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kayseri Hâkimliği
31 32287 Ramazan KASAP İzmir Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
32 32306 Gürsel AKPINAR Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
33 32395 Fedai CANATAN Bakırköy Hâkimi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
34 32496 Hakan SOYBİR Antalya Hâkimi Adana Hâkimliği
35 32503 İbrahim ÇELENK Van Hâkimi Çorum Hâkimliği
36 32835 Hayrettin TIZLAK Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
37 33210 Vedat YILDIRIM Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ankara Hâkimliği
38 33258 Ogün MADEN Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
39 33266 Ahmet TEKNE Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
40 33305 Aykut TUNCER Antalya Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı
41 33425 Yaşar SEZİKLİ Ankara Hâkimi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
42 33498 Taner AKPINAR İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
43 33514 Erdoğan ŞİMŞEK İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Küçükçekmece Hâkimliği
44 33534 Çetin Sözer DOĞAN Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı
45 33537 Nuri Ahmet SARAÇ İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
46 33543 Ali Can ÇILDIR İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
47 33566 Aydın KAPTAN Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı
48 33581 Yalçın KURT Konya Cumhuriyet Savcısı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
49 33856 Birsen SARIARSLAN ZIRAMAN Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Antalya Hâkimliği
50 34016 Önder AKDAĞ Bursa Cumhuriyet Savcısı Çorum Cumhuriyet Savcılığı
51 34021 Hasan YALÇIN Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
52 34068 Hasan ARI Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
53 34089 Ali GÜNDAL Tekirdağ Hâkimi Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
54 34102 Mehmet YOYLU İstanbul Anadolu Hâkimi Siirt Hâkimliği
55 34109 Birol ORMAN Isparta Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Savcılığı
56 34212 Adnan GÜMÜŞ Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı
57 34230 Galip AŞIK Denizli Cumhuriyet Savcısı Antalya Cumhuriyet Savcılığı
58 34233 Ahmet Murat DERME Edirne Cumhuriyet Savcısı Ordu Cumhuriyet Savcılığı
59 34240 Zeynel SARIBUĞA Erzurum Cumhuriyet Savcısı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı
60 34241 Murat PERÇİN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
61 34286 Ali YELDAN Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
62 34295 Yavuz Mehmet ŞAHAN Zonguldak Hâkimi İzmir Hâkimliği
63 34302 Bülent ELMAS Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
64 34320 Metin ÇELİK Küçükçekmece Hâkimi Bakırköy Hâkimliği
65 34336 Ramazan İZGEÇ Susurluk Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
66 34408 Suat GÖK Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire
Başkanlığı
67 34437 Suat BİLGİN Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
68 34452 Bestami TEZCAN İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
69 34457 Turgay SEVİM Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
70 34466 Haydar AYDIN İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
71 34475 İdris TAŞCAN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
72 34500 Vedat YILMAZ Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği
73 34651 Adem ERYILMAZ Antalya Cumhuriyet Savcısı Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığ
74 34827 Cevdet EKİZOĞLU İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Karşıyaka Hâkimliği
75 34870 Mustafa AKMAZ Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimliği
76 34886 Berkant ŞENGEL İzmir Hâkimi Ankara Hâkimliği
77 34887 Refik Hakan BAŞVERDİ Antalya Cumhuriyet Savcısı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
78 34909 Osman SARI İzmir Cumhuriyet Savcısı Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı
79 34959 İzzettin DUMAN Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
80 35020 Arif ULUSOY Aydın Cumhuriyet Savcısı Muğla Cumhuriyet Savcılığı
81 35052 Vahittin AYGÜN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı
82 35076 Sefa BİLAK Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
83 35091 Hüseyin ÖZ Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
84 35101 Abdullah DOĞANAY Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Samsun Hâkimliği
85 35119 Zeynep KELEŞ Bursa Hâkimi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
86 35161 Pircan Barut EMRE Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Isparta Cumhuriyet Savcılığı
87 35170 Bilge BERKMAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
88 35173 Tuna AYDIN Ankara Hâkimi Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
89 35197 Nihal FINDIK İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
90 35201 Nuran YÖRÜK İzmir Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
91 35223 Nadir ÖZSOY İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bakırköy Hâkimliği
92 35238 Adnan TABAR Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcısı Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
93 35245 Şenel ÖZ Bakırköy Hâkimi Kayseri Hâkimliği
94 35248 Hatice İlkay PAMUK Konya Hâkimi Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
95 35306 Adil ACAR Adana Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcılığı
96 35307 Buket AKINCI İstanbul Anadolu Hâkimi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
97 35419 Havva ÇOBAN ÖZTÜRK Afyonkarahisar Hâkimi Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
98 35483 Murat UĞUR Ankara Batı Hâkimi Afyonkarahisar Hâkimliği
99 35489 Metin KANTAR Trabzon Cumhuriyet Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
100 35493 Murat KOLLAR Konya Hâkimi Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
101 35830 Yılmaz ALP Büyükçekmece Hâkimi Gebze Hâkimliği
102 35846 Metin BAŞARAN Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Uşak Cumhuriyet Savcılığı
103 35897 Halil ÖZEN İzmir Cumhuriyet Savcısı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
104 35904 İsmail TOPÇUOĞLU İzmir Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
105 35967 Abdullah Özden DOĞAN Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
106 36041 İsmail LALE İzmir Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı
107 36084 Ali ŞAFAK Bakırköy Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
108 36088 Mehmet Ali MERİÇ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanlığı
109 36123 Murat İRCAL Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı
110 36574 Selahattin COŞKUN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı
111 36817 Yavuz PEHLİVAN Adana Cumhuriyet Savcısı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı
112 36823 Serpil Sergül HANLI KAYALAK Gebze Hâkimi İstanbul Hâkimliği
113 36824 Mehmet TAŞTAN Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
114 36837 Hasan AKPOLAT Muğla Hâkimi İzmir Hâkimliği
115 36844 Bahadır SAKAOĞLU Manisa Cumhuriyet Savcısı İzmir Cumhuriyet Savcılığı
116 36854 Sedat YILDIRIM İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
117 36857 Birsen TÜRK İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İzmir Hâkimliği
118 36869 Cahit ERDİL Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı
119 36882 Mehmet YILMAZTÜRK Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı
120 36934 Enver Fatih ÇİMRİN İstanbul Cumhuriyet Savcısı Malatya Cumhuriyet Savcılığı
121 36980 Mehtap ŞEN Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
122 36991 Vekil ÖZTÜRK İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
123 36996 Oğuz Han SELÇUK Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
124 37016 Aziz DİCLEHAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İstanbul Anadolu Hâkimliği
125 37032 Ercan KAYHAN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Çorum Cumhuriyet Savcılığı
126 37051 Kadriye ŞAHAN Zonguldak Hâkimi İzmir Hâkimliği
127 37061 Mehmet YÜKSEL Mersin Cumhuriyet Savcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
128 37157 Ünal BİNGÜL Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı
129 37172 Zafer KOÇ İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
130 37189 Mahmut Kaan YÜKSEL Ankara Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
131 37206 Süleyman TOPRAK İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği
132 37209 Erdal ÇİFTCİ Muğla Hâkimi İzmir Hâkimliği
133 37223 İlkay ÖZCAN İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı
134 37268 Mutlupınar ŞENGEL İzmir Hâkimi Ankara Hâkimliği
135 37298 Muhittin BAYIRKÖYLÜ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı
136 37309 Ali ATAY İzmir Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
137 37317 Ercan ÖZALTUNBULAK Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Niğde Cumhuriyet Savcılığı
138 37321 Olcay ALİCANOĞLU Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Savcılığı
139 37323 Muhittin BUYRUK Ankara Cumhuriyet Savcısı Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı
140 37341 Rukiye DURAN İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyt savcılığı