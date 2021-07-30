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Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran, çok sayıda uygulaması ile tartışmalara imzasını atan eski vali Hüseyin Avni Coş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

30 Temmuz 2021 Cuma 23:01
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Eski valilerden Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede can verdi. 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bugün akşam saatlerinde İstinye'deki evinde asansörde fenalaşarak İstinye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak 59 yaşındaki Vali Coş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Avni Coş, Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde valilik görevlerinde bulunmuştu.

2015-2017 yılları arasında sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi..

Alınan bilgilere göre 2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam  saat 22.00 sıralarında asansörle binerek evine giderken asansörde fenalaştı.. 
 
Korumaları tarafından hemen  İstinye'de özel bir hastaneye getirilen  Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
 

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