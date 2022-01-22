Hüseyin Ürkmez, Kürek çekerek dünyayı geziyor

Sandalla dünyanın birçok yerine gitmiş ve hala da gitmeye devam ediyor. Ürkmez hikayesini GAİN’in yaşla ilgili kabulleri alaşağı eden programı “Yaşıma Başıma Bakmadan’ın” bu haftaki bölümünde anlatıyor.

“Beni gelecekteki insanlar anlayacak” diyen 60 yaşındaki Hüseyin Üzmez, 2003’ten beri sandalıyla geziyor. Sandalla, kürek çekerek herkesin dünyayı gezebileceğini ifade eden Ürkmez 2012’de sandalıyla Kalamış’tan çıkarak 4 ayda İtalya’ya gitmiş. “Bundan sonraki seyahatim 6-7 yıl sürecek” diyen gezgin, tüm Avrupa kıyılarını dolaşarak rotasını Karadeniz’de sonlandırmayı düşünüyor.

Hüseyin Ürkmez kürek çekmeyi babasından öğrenmiş. Farklı ülkelere doğru yolculuklarına kürekten önce bisikletle çıkmış. Bugün kürek ve bisiklet dersi veriyor. Uykuyu sevmiyor, erken kalkıyor. Yolda olduğunda hiç yalnızlık çekmediğini, gittiği ülkelerin radyolarını dinlediğini, yanına bol bol kitap aldığını, gittiği yerlerde insanlarla sohbet ettiğini anlatıyor.

Ürkmez kendi bakış açısını, “İki kelime var: “Gitme” ve “yapma”… İnsan hissettiği yaştadır. Yaşı kafanıza taktığınız zaman siz siz olmuyorsunuz, başkalarının dediği insan oluyorsunuz. Bana zamanında deli diyorlardı, sonra beni örnek almaya başladılar” sözleriyle özetliyor.

İleri yaşlarına rağmen tutkularından, spordan ve yeni şeyler öğrenmekten vazgeçmeyenlerin hikayeleri, GAİN’in yeni program serisi “Yaşıma Başıma Bakmadan’da” anlatılıyor. Hüseyin Ürkmez’in yanı sıra her gün koşan, durmaksızın şarkı söyleyen, 83,5 yaşında halen çalışan, kısacası yaşına başına bakmadan bildiği yolda yürüyen diğer program konukları da izleyicilere ilham veriyor.

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