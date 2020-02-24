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Hüsnü Balmumcu cinayeti | Küfürlü mesajlar sonu oldu

Telefonla Mustafa Demir'e adlı kişiye küfür dolu mesajlar gönderdiği iddia edilen Hüsnü Balmumcu, sokak ortasında öldürüldü.

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:13
Hüsnü Balmumcu cinayeti | Küfürlü mesajlar sonu oldu


Hüsnü Balmumcu cinayeti | Küfürlü mesajlar sonu oldu


Küfür dolu mesajlar yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj gönderdiği iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin hemen ardından yanında yeğeni Döne Çakır birlikte kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Mustafa Demir, öldürdüğü kişinin kendisine küfürlü mesajlar attığını ileri sürdü.


Cinayet, Turgutlu ilçesinde Keçeciler Sokak'ta dün saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüsnü Balmumcu (54) önceki gece Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in (65) telefonuna küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, çarşıda karşılaştığı Balmumcu ile tartıştı.

HÜSNÜ BALMUMCU KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanıp yere yığılan Balmumcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Balmumcu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı.  

CİNAYET SONRASI YAKALANDI

Olay sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, işlenen cinayetin zanlısı Mustafa Demir'in yerde yatan Hüsnü Balmumcu'ya tabancasıyla ateş edip, yüzüne tekme attıktan sonra yeğeniyle birlikte otomobile binip olay yerinden kaçmaya çalıştığı ve kendisine müdahale etmek isteyen sivil polislerle çatıştığı anlar bulunuyor. Güvenlik kamerasında yer alan kayıtlara göre, yaşanan çatışmanın ardından cinayet zanlısı Mustafa Demir ve yeğeni Döne Çakır, sivil polis ekiplerince bindikleri arabadan indirilerek gözaltına alınıyor.
 

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Küfür CinayetiManisaTurgutluSarıbey MahallesiSarıbey Mahallesi Muhtarı
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