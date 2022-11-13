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İBB 100 TOGG siparişi verdi, şirket öncelik Erdoğan'ın dedi

Türkiye'nin gururu olması beklenen yerli otomobil TOGG siyasi çekişmelere mi kurban gidiyor? İBB'nin verdiği 100 adetlik siparişe, şirketten manidar cevap geldi.

13 Kasım 2022 Pazar 18:29
İBB 100 TOGG siparişi verdi, şirket öncelik Erdoğan'ın dedi

İBB 100 TOGG siparişi verdi, şirket öncelik Erdoğan'ın dedi


Görkemli törenler ve milyonlarca dolarlık reklam bütçesiyle üretim tanıtımı yapılan TOGG için İBB'nin yaptığı başvuru geri çevrildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Togg'dan 100 adet elektrikli araç talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini açıkladı. İmamoğlu, "Togg’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Togg'dan 100 adet elektrikli araç taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

Togg tarafından kendilerine verilen yanıtı sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bu açıklamayla, Togg’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik" ifadelerine yer verdi.

"ISRARLA SIRAMIZI BEKLEYECEĞİMİZİ DUYURURUZ"

Açıklamaya da yer veren İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli Togg’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz.

TOGG'DAN ÖN SİPARİŞ SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), "Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş almadığımızı yenilemek isteriz" açılamasını yapmıştı.  

Togg'un Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı belirtilmişti.

Açıklama şöyle:

Mart 2023 tarihi itibariyle yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibariyle başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş almadığımızı yenilemek isteriz.
 

Son Güncelleme: 13.11.2022 18:34
Anahtar Kelimeler:
İBBTOGG
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