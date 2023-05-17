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İBB 19 Mayıs kutlamalarına hazır | 6 gün konser var

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için yola çıktığı İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, hak ettiği şekilde, ilk günkü heyecanıyla kutlayacak.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:56
İBB 19 Mayıs kutlamalarına hazır | 6 gün konser var

İBB19 Mayıs kutlamalarına hazır | İstanbul'da 6 gün konser var

19 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe Etkinlik Alanı olacak. Kum, Skapova ve Sena Şener sahne alıp, en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek. Yüzyüzeyken Konuşuruz, Murda ve Hadise konserleriyle kutlamalar devam edecek. Özel 19 Mayıs Gösterileri sergilenecek.

Bayram coşkusu, 21-25 Mayıs tarihleri arasındaki Gençlik Konserleriyle devam edecek. Fatma Turgut, Melike Şahin, Madrigal ve pek çok sanatçı İstanbullularla buluşacak. İstanbul’dan 6 gün boyunca müzik sesleri yankılanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Hafızalarda yer edinecek ücretsiz konser serileri İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak. Tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

MALTEPE’DE YILDIZLAR GEÇİDİ 

İstanbullular, 14.00’den itibaren Maltepe Etkinlik Alanı’na giriş yapabilecek. DJ performansı ile başlayan eğlence,  ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ albümüyle müzik dünyasına giriş yapan Kum ile devam edecek. Genç dinleyicilerin sevdiği sanatçılar Skapova ve Sena Şener,  en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek. DJ Burak Yeter’le herkes müziğin ritmine katılacak. Heyecan, Türk bağımsız alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’la katlanacak. 19 Mayıs coşkusu, 19 Mayıs Gösterisiyle zirveye çıkacak. Yıldızlar geçidine sahne olacak konserlerde Hadise sahne alacak, İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak. 

BAYRAM COŞKUSU HIZ KESMEYECEK

Bayram coşkusu, Gençlik Konserleri ile devam edecek. 21 Mayıs’ta Cakal & Reckol, 22 Mayıs’ta Kahraman Deniz ve Fatma Turgut, 23 Mayıs’ta Mert Demir ve Melike Şahin, 24 Mayıs’ta Madrigal, 25 Mayıs’ta Mavi ve Güneş, İstanbullara bayram yaşatmaya devam edecek. 

19 Mayıs Programı

- Kum

- Setchange

- Skapova

-Sena Şener

-DJ Burak Yeter

Murda

-Yüzyüzeyken Konuşuruz

-Hadise

21 Mayıs Programı

-Cakal & Reckol

22 Mayıs Programı

- Kahraman Deniz

- Fatma Turgut

23 Mayıs Programı

- Mert Demir

- Melike Şahin

24 Mayıs Programı

- Madrigal

25 Mayıs Programı

- Mavi

- Güneş

 

Son Güncelleme: 17.05.2023 12:02
Anahtar Kelimeler:
İBB19 Mayıs
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