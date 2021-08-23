İBB 22 meydanda 22 bin üniversite adayı gence yol gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 meydanda üniversite sınavına giren 22 bin gence rehber oldu. ‘Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi’ kapsamında hem meydanlarda hem de Mobil araçlar ve Alo 153 Hattı’nda tercih yapmak isteyen gençlere hizmet verildi. İBB, ek tercih döneminde de gençlere danışmanlık yapmaya devam edecek.

İBB, 4 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasındaki üniversite tercih döneminde gençleri yalnız bırakmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından önce çalışmalarına başlayan İBB’nin tercih danışmanları, aldıkları eğitimlerle gençlere tercihlerinde yol gösterdi. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet veren İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağladı.

22 BİN 158 GENCE REHBERLİK

İstanbul’un 22 meydanda 190 tercih danışmanı ile gençlere, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. İki mobil araç da tercih sürecinde gençlere destek oldu.

‘Tercih Danışma ve Rehberlik Merkez’lerinde İBB’nin danışmanları gençlerin tercih listelerini oluşturmalarına katkı sağlarken, uzman rehberler de devlet ve vakıf üniversiteleri, bursluluk durumları, bölümler ve dersler hakkında gençlere bilgi verdi. 17 gün boyunca gençlerin hizmetinde olan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, 22 bin 158 üniversiteli adayının, tercihini en doğru şekilde yapması için yardım etti.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ALO 153 ARANDI

Üniversite tercihlerinde Alo 153 Hattı’nda da tercih danışmanları görev yaptı. İstanbul’daki gençlerin tercih listelerini oluşturmalarında katkı sağlayan Alo 153, 0212 153 00 00 numaralı hattı ile Türkiye’nin dört bir yanından arayan gençlere de rehberlik hizmeti verdi.

EK TERCİH DÖNEMİNDE DE HİZMET VERİLECEK

Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin ek tercih döneminde ve baraj puanın düşürüldüğü ikinci ek yerleştirme sürecinde hizmet vermesi planlanıyor. Ek tercih döneminde kaç noktada ve nerelerde hizmet verileceği de ayrıca duyurulacak.