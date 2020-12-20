İBB, 3 bir 384 evsiz vatandaşa ev sahipliği yaptı

“İBB, evsiz vatandaşlarımızın en büyük evidir” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evsiz vatandaşların Florya'daki kampta misafir edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. “Evsiz Dostu Şehir Yaratma Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdüren İBB, 2019-2020 arasında 3 bin 384 evsiz vatandaşı misafir etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), klasik belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerini sunmaya devam ediyor. Kış aylarının iyice kendini hissettirdiği şu günlerde evsiz vatandaşlar, hem soğukla hem de pandemiyle mücadele etmek durumunda kalıyor.

İMAMOĞLU: “İBB, EVSİZ VATANDAŞLARIMIZIN EN BÜYÜK EVİDİR”

Sosyal medya hesabından, İBB’nin evsiz vatandaşlara yönelik hizmetini, “İBB, evsiz vatandaşlarımızın en büyük evidir” diye yazarak duyuran Başkan İmamoğlu, mesajının devamında, “Sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızın önce sağlık kontrollerini yapıp otellerde misafir ediyor sonra da Florya'daki kampımıza yerleştiriyoruz. Bize ALO 153'ten @ibbBeyazmasa ile sokakta kalan vatandaşlarımızı bildirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

BU SİSTEMİN DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

İBB’nin, “Evsiz Dostu Şehir Yaratma Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Darülaceze Müdürü Oktay Özten de evsiz vatandaşlar için ALO 153’e yapılan başvuruların ilk etapta zapıta tarafından otellere götürüldüğü bilgisiin verdi. Buvatandaşlara ilk olarak Covid-19 testi uyguladıkları bilgisini veren Özten, testi yapılan vatandaşların Florya Engelliler Kampı’nda misafir edilmeye başlandığını belirterek şunları söyledi:

“Buradaki evlerimiz, mesafe olarak birbirine uzak ve tek kişinin kalacağı şekilde Covid-19’dan korunmak için yapmış olduğumuz bu sistemin dünyada hiçbir yerde benzeri yok. Kalmış oldukları evde, sıcak su, banyo ve klimalı ortamlar olduğu için çok rahatlar ve istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Açık hava modelini devreye soktuk. Giriş çıkış yapabilecek olanlar, sadece kendi kaldığı evden bu giriş ve çıkışı yapabiliyorlar. Bu yıl, eski yıllara göre yüzde 50 daha fazla kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Pandemi sebebiyle işsiz kalan insanlar var. Yine pandemiden dolayı evini ve yurdunu dağıtan insanlar var.”

3 BİN 384 EVSİZ VATANDAŞ MİSAFİR EDİLDİ

2020 - 2021 kış döneminde 206 birey, 2019-2020 kış sezonunda ise toplam 3 bin 384 evsiz birey, İBB’nin geçici konaklama hizmetimizden yararlandı. Aktarma ve barınma merkezlerinin kapasiteleri; izolasyon koşulları göz önünde bulundurarak düzenleniyor.

Sokaktan alınarak test uygulanan ve sonucu negatif çıkan vatandaşlar, Florya ön aktarma merkezine yerleştiriliyor. Toplum sağlığını korumak adına testi pozitif çıkanları ise yine Florya aktarma merkezinde oluşturulan ayrı bir ortamda izole ediliyor. 10 günlük izolasyon sürecine tabi tutulan bireyler sonrasında Esenyurt’ta bulunan misafirhanede kış mevsimini geçirmek üzere ağırlanıyor.

Kadın evsiz bireylerimizi ise İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde oluşturulan aktarma ve bakım merkezinde misafir ediliyor. Buradaki kadın evsiz bireyler de Covid-19 testi ve 10 günlük izolasyon süreçlerine tabi tutuluyor.

-İHBAR İÇİN ALO 153’Ü ARAMAK YETERLİ-

Evsiz vatandaşların soğuk ve pandemiden olumsuz etkilenmemeleri için, sokakta görülen vatandaşları ALO 153 İBB Beyaz Masa’ ya bildirmek yeterli oluyor. Evsiz vatandaşlar İBB Zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerden araçlarla alınarak misafir edileceği yerlere götürülüyor. İhbarlar ayrıca,112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta ve polis vasıtasıyla yapılabileceği gibi evsiz bireylerin bizzat kendileri de merkeze başvuruda bulunabiliyor.