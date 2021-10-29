İBB, 5 bin taksi için yeni yöntemi devreye koyuyor

İBB, 5 bin taksi için yeni yöndemi devreye koyuyor



UKOME, dün İBB'nin 10. kez masaya getirdiği 5 bin taksilik yeni filo projesi kabul edilmedi. Milyonlarca İstanbul'un gündelik ulaşımı için kullandığı ticari taksiler konusunda UKOME'nin takındığı tavır vatandaşları zor durumda bırakırken, İBB'nin yeni bir çıkış yolu bulduğu açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaşarak, "Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi.

Kararın ardından İBB Sözcüsü Ongun, sosyal medya hesabından kentteki taksi sorununa dair bir mesaj paylaştı. Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular; İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun."

Değerli İstanbullular; İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için çok iyi çalıştık. Çok yakında hiçbir şeyin bitmediğini, aslında yeni başladığını göreceksiniz. İBB, bu bozuk sistemden beslenen bir avuç rantiyerle baş edecek güçtedir. İstanbullular müsterih olsun. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 28, 2021

İBB’NİN TAKSİ ÖNERİSİ 10. KEZ REDDEDİLDİ

İBB’nin İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için UKOME gündemine getirdiği 5.000 yeni taksi plakası ve buna bağlı yeni taksi sistemi teklifi, 10. kez oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantıyı yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 5 bin yeni taksinin 20 bin yeni istihdam demek olduğunun altını çizerek, “İBB olarak, İstanbullulara ucuz bir toplu ulaşım sunmak için İETT’yi 4 milyar lira sübvanse ediyoruz. 5 bin taksi için de halkımızın rahatlığını düşünerek sübvanse sağlamaktan çekinmeyiz” dedi.

Ekim ayı UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yönetiminde İBB Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB tarafından işletilecek yeni taksi sistemi ve buna bağlı 5.000 yeni taksi plakası tahsis edilmesi teklifi 10. kez ele alındı.

ÇAĞLAR: “5 BİN TAKSİ 20 BİN İSTİHDAM DEMEK”

Toplantıda yeni taksi sistemiyle ilgili bilgiler veren İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’yi bilimsel verilerle yönettiklerini ve bu kapsamda taksi sayısının yetmediğinin net olarak görüldüğünü söyledi. Birçok taksicinin yol ve yolcu seçerek, yolcuya kötü davranarak halkla karşı karşıya geldiğini hatırlatan Çağlar, yeni taksi sisteminin Türkiye’ye örnek olacağını ifade etti.

Görevleri gereği İstanbullunun feryadını dindirmek için yeni taksi sistemini gündeme getirdiklerini söyleyen Çağlar, taksilerde kazancın yüzde 43’ünün plaka sahibine, yüzde 13’ünün ise şoföre gittiğine dikkat çekti.

“UCUZ ULAŞIM İÇİN TAKSİLERİ DE SÜBVANSE EDERİZ”

İBB olarak, ucuz bir toplu ulaşım sunmak için her ay 320 milyon lira yılda 4 milyar lira ile İETT’yi sübvanse ettiklerini belirten Çağlar, “İstanbul’da turist ve öğrencilerle birlikte 20 milyona hizmet ediyoruz ve 17 bin 395 taksinin yetmediği bilimsel verilerle ortadadır. Biz 5 bin taksi için de halkımızın rahatlığı için bu sübvansiyonu sağlamaktan çekinmeyiz. 5 bin yeni taksi 20 bin yeni istihdam demektir. Bunu da göz ardı etmeyin. Halkımızla taksici esnafımız arasındaki bu gerginliğin toplumsal travmaya dönüşmeden konunun olumlu sonuçlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

UTKU CİHAN: “YENİ SİSTEMLE ŞOFÖRLERİN ÜZERİNDEKİ BASKI KALKACAK”



İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, 1990 yılından beri nüfusun ve turizmin geliştiğini, ancak taksi sayısının artmadığını hatırlatarak, şehirdeki taksi ihtiyacının çok görünür olduğunu söyledi. Mevcut taksi sisteminin de sıkıntılara neden olduğunu belirten Cihan, geçmiş dönemde İBB’nin ve İTÜ’nün ayrı ayrı hazırladığı raporlarda taksi ihtiyacının ortaya konulduğuna dikkat çekti.

Dünyanın 15 sene önce kurumsallaşmaya gittiğini hatırlatan Cihan, kamu elinde kalacak 5 bin plakayla taksi sorununu çözmek için yeni bir sistem kuracaklarını söyledi. Mevcut 17 bin 395 taksinin kurumsallaşmasını da teşvik edeceklerini vurgulayan Cihan, şöyle konuştu:

“Bizim sistemimizde plaka sahibine ve aracıya giden paranın sistemde kalacak ve şoförün üzerindeki tüm bu ücretleri çıkarma baskısı ortadan kalkacak. 5 bin taksi teklifinin onaylanması halinde İstanbul’da deneyimi olan taksi, minibüs ve otobüs şoförlerini işe alacağız. 5 bin aracın trafiğe çıkması durumunda 35-40 bin özel aracın trafikten çekileceğini tespit ettik.”

Toplantıda diğer değerlendirmelerin adından oya sunulan 5.000 yeni taksi plakası ve buna bağlı yeni taksi sistemi teklifi, Bakanlık temsilcileri ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanını oy çokluğuyla 10. kez oy reddedildi.