İBB açıkladı | Bayram'da ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Kişiselleştirilirmiş kart kullanan İstanbullulara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. Metrolar 24 saat esasına göre yolcu taşıyacak. Toplu ulaşımda yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilerek, gerekli hatlara ek seferler konulacak.

Bayram ziyaretleri ve gezileri için tüm temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Tatil boyunca; su, doğalgaz, itfaiye, zabıta, temizlik ve güvenlik hizmetleri aksamadan devam ettirilecek. PKU ve Çölyak hastalarına özel üretilen Halk Ekmek ürünleri, İstanbul’daki ailelere hediye olarak gönderildi.

Türkiye ve İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kapsayan 3,5 günlük bayram tatiline hazırlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) huzurlu bir bayram için 25 bin personel, binlerce araç ve ekipmanla sahada olacak.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KARTLAR YARARLANABİLECEK

21-22 Nisan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan 3 günlük tatilde, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan İstanbullulara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. İETT, otobüs hatları ile metrobüste tatilin ilk 2 günü Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. 23 Nisan günü ise Pazar günü tarifesi uygulanacak. Üç gün boyunca garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için, güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.

METROLAR 24 SAAT ÇALIŞACAK

Metro İstanbul bayram boyunca işletmesini yaptığı 18 hatta günlük toplam 16.588 sefer gerçekleştirecek. Gece Metrosu; M1, M2, M4, M5, M6 ve M7 metro hatlarında 21 Nisan Cuma gününden 23 Nisan gece yarısına kadar seferler aralıksız devam edecek. Ayrıca; M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metrosu, M9 Bahariye-Olimpiyat Metrosu, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı, F1 Taksim-Kabataş Füniküleri ile F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri seferlerine 01.00’e kadar devam edecek. T1 Kabataş-Bağcılar, M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatinde sona erecek.

Şehir Hatları’nda ise 21-31 Nisan tarihleri arasında Pazar/Resmi Tatil günleri tarifesi uygulanacak. Yalnızca Cuma ve Cumartesi günleri yapılan Kadikoy-Karakoy-Beşiktaş gece seferleri, 21-22 Nisan gecesi ve 22-23 Nisan gecesi de yapılacak. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.

Toplu ulaşımda sunulan İBB WiFi hizmeti de bayram süresince aksamandan devam ettirilecek. İSBAK ekipleri de trafik sinyalizasyon bakım onarım, kamera, eds, mobil eds, tünel eds kontrol merkezi, raylı sistem turnikeleri gibi tüm ulaşım teknolojilerin 3 gün boyunca aksamada hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak.

İstanbul Ulaşım’ye bağlı turistik otobüsler (BusForUs) de 12 durak arası (Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı) ulaşım hizmeti vermeye devam edecek.

DİNİ ESERLER, MEZARLIKLAR VE MEYDANLAR TEMİZLENDİ

İBB Ekipleri; İstanbul’daki camileri, türbeleri, şehitlikleri ve mezarlıkları Bayram ziyaretlerine hazırlamak için temizlik çalışmalarını tamamladı. Şehrin meydanlarında ve ana caddelerinde de tatil süresince temizlik, yıkama çalışmaları devam edecek.

Tatil boyunca tıbbi, endüstriyel, hafriyat atıklarının toplanması ve bertarafı işlemleri kesintisiz şekilde yapılacak. Deniz ve kıyı temizliği de aksamadan sürdürülecek. Ayrıca İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit-altgeçitler, otobüs peron/durakları temizlenecek. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinin yanı sıra, başta hastaneler olmak üzere, çeşitli kamu kurumları gibi halkın toplu kullanım alanlarında, mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapılacak.

YEŞİL ALANLARIN BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILDI

İstanbulluların Bayram tatilinde dinlenme, piknik ve spor gibi aktivitelerini güvenle ve huzurla yapabilmeleri için de çalışmalar tamamlandı. Toplam 2 bin kişilik bir ekiple İstanbul’daki 70 milyon metrekareyi aşan yeşil alanların bakım, temizlik, sulama, çimlerinin biçilmesi gibi hizmetleri yapılıyor. Ağaçlandırma ve budama işleriyle mevsimlik çiçek dikimlerinin de yapıldığı çalışmalar, bayram tatili süresince devam edecek.

Bayram boyunca AĞAÇ AŞ’nin tüm Bahçe Marketlerinde, kasada yüzde 15 indirim uygulanacak. Ayrıca www.bahcemarket.com online satış sitesi üzerinden de bayram sebebiyle yüzde 15 indirim kampanyası başlatıldı.

SU VE DOĞALGAZ KESİLMEYECEK

İSKİ, 3 gün boyunca atık su ve içme suyu bakım-onarım hizmetlerine 7/24 devam edecek. İGDAŞ da yüzlerce ekibiyle olası acil müdahaleler için sahada hizmet vermeye devam edecek. Bayram tatili boyunca arıza halleri dışında altyapı çalışması yapılmayacak, su ve doğalgaz arzı kesintisiz, güvenli şekilde sağlanacak.

GÜVENLİK, SAĞLIK VE HAL HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İBB Zabıtası, belediye hizmetlerinin aksamaması için ve trafikte Emniyet birimlerine yardımcı hizmetlerle görev başında olacak. İtfaiye ve ambulans hizmetleri de 7/24 aralıksız sürdürülecek.

İBB iştiraki İSTGÜVEN AŞ; İBB’ye ait tüm tesisler, öğrenci yurtları, iskeleler, metrobüs, mezarlıklar, yeşil alanlar ile güvenlik hizmeti sunulan camilerde görev başında olacak.

İBB Evde Sağlık Birimi, bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet vermeye devam edecek. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü ise bayram süresince huzur ve bakımevlerinde kalan sakinlerinin, yakınlarıyla elektronik ve görüntülü haberleşmesini sağlayacak. Depremzede vatandaşlar Florya ve Şile Engelliler kamplarında kalmaya devam edecek.

İBB iştiraki İSYÖN AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Gürpınar Su Ürünleri Hali, Kadıköy Üretici Pazarı ile 13 fide serasında satış ve üretim faaliyetleri tatil boyunca da devam ettirilecek.

İBB’DEN PKU VE ÇÖLYAK HASTALARINA BAYRAM HEDİYESİ

İBB iştiraki İstanbul Halk Ekmek, PKU ve Çölyak hastalarına özel ürettiği ürünlerini, Ramazan Bayramı nedeniyle hediye paketi olarak gönderecek. Glütensiz nişastalı karışımlar ile glütensiz ekmek ve kurabiyelerden oluşan 2.955 hediye kolisi, PKU ve Çölyak hastalarına Bayram öncesi ulaştırılacak.

BELTUR BAYRAMDA DA HİZMETİNİZDE

Lezzetli ve bol çeşitli menüleriyle İBB iştiraki Beltur AŞ de Ramazan Bayramı’na hazır. Restoran, kafe, mini, büfe, burger ve kafe plus konseptlerinden oluşan 102 işletme bayram boyunca İstanbulluların hizmetinde olacak.