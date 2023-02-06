İBB afet yardım kampanyası başlattı



İBB deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı. Yardımda bulunmak isteyen İstanbullular, ALO 153 üzerinde oluşturulan ‘Deprem Hattını’ arayarak ihtiyaç listesi bilgisine ulaşabilirler. Yardımlar, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerinde toplanıyor. Bağışta bulunmak isteyen İstanbullular, her iki merkeze yardımlarını getirebilirler. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler değerlendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7’lik depremin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere yardım kampanyası başlattı. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda düzenlenen kampanya için İstanbullulardan gelen yardımlar toplanmaya başlandı.

Bağış yapmak isteyen İstanbullular ALO 153 Çözüm Merkezi numarası üzerinden ‘Deprem Hattı’na bağlanarak ihtiyaç listelerine ulaşabilirler. İstanbullular, yardım malzemelerini Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezi’ne bırakabilirler. Yardım kampanyası kapsamında ikinci ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış ürünler değerlendirilecek.

Ayrıca, İBB Deprem Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle hasar tespiti yapmak üzere Gaziantep 'e gidiyor.

İhtiyaç duyulan malzeme listesi şöyle;

Battaniye, Uyku tulumu

Her türlü soba, ısıtıcı, Toplu kuru gıda, Cep telefonu

Şarj ünitesi ve ürünleri, pil

Hijyen Malzemesi (sabun, peçete, hijyen pedi vb.), Çocuk Bezi

Bebek Maması, Yeni, giyilmemiş kışlık giyim malzemesi, bot vd. Giyim ürünleri

Kafa lambası, el feneri

Yardımların bırakılabileceği merkezlerin adresleri şöyle;

Lojistik Destek Merkezi Kartal Depoları/Adres: İnönü Caddesi No:143 Esentepe Mahallesi Kartal

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Adres: Aksaray Mh. Kennedy Cd. No:11/1 Fatih/İstanbul