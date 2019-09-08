İBB, AK Parti döneminde kiralanan bin 247 aracı iade etti



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel şirketlerden kiraladığı araçlarla ilgili tartışmaya son noktayı Başkan İmamoğlu koydu. Yerel seçimlerden önce 3 ayrı makam aracı kullanan İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın başlattığı tartışmasının üstünden 6 ay geçti. İBB Başkanı İmamoğlu verdiği sözü tuttu, İBB'de AK Parti döneminde yaşanan araç savurganlığı gün yüzüne çıktı. Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen sergide ilginç ayrıntılar dikkat çekti. İBB'deki makam aracı saltanatıyla ilgili tartışmada israfa söz konusu araçların sergilenmesine ilham kaynağı olan eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'dan henüz ses - sada yok.

Başkan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçimlerin tekrarlanmasına neden olan mazbatası elinden alındıktan sonra yaptığı bir açıklamada, 31 Mart’tan sonraki 18 günlük İBB Başkanlığı döneminde belediyede çok sayıda makam aracı tespit ettiklerini söylemişti.

İmamoğlu, o tarihte yaptığı açıklamada belediye bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı; 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğunu duyurmuştu. İmamoğlu’nun bu sözlerini Baraçlı yalanlamış, İmamoğlu da “Bir genel sekreter, kahvaltı verip insanları kışkırtmaz. Onun için muhatabım değil. 24 Haziran’da Sayın Genel Sekreter, size makam arabalarınızı gösteririm” demişti.

AK Parti yöneticilerinin ısrarla 'Onlar hizmet aracı' diyerek savunduğu kiralık otomobil filosu vurgununda sergilenen araçların kime ve nasıl hizmet ürettiği ise tam olarak bilinmiyor. Çünkü İBB'nin Yenikapı'da binlerce aracı sergilerken, hizmet aracı statüsünde olanlar rutin görevlerini sürdürüyor.

4 BİN 500 ARAÇ SERGİLENDİ

Yenikapı'da gazetecilerin karşısına geçen İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB'de araç israfı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkut, "Yasal mevzuatta makam aracı yok. Hiçbir belediyede yok bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4.500 civarında hizmet aracımız var. İlk başta söylediğim gibi yüzde 20'lik bir tasarrufta bulunduk" dedi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kullanımında olan ve seçim öncesi "israf" olarak nitelediği araçları Yenikapı'da sergilemişti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ESKİ YÖNETİM 517 ARACI İADE ETMİŞ

Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut açıklamalarda bulundu.

Tasarruf çalışmaları sonucunda 730 hizmet aracının tespit edildiğini dile getiren Erkut, "Özellikle ikinci seçim öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirake ihtiyaç fazlası araçlardan bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada, yapmış olduğumuz çalışma sonunda, tasarruf sonucu 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 aracın yanı sıra yaptığımız incelemede, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 517 binek aracın kiralanan firmalara iade edildiğini gördük. Başkanımızın sıklıkla dile getirmiş olduğu tasarruf kavramıyla ilgili olarak, bir evvelki yönetiminde benzer şekilde tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



ARAÇLARIN YILLIK TOPLAM GİDERİ 50 MİLYON LİRA

Tasarruf alanındaki çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Erkut, "Sonuç olarak, 31 Mart sonrası binek araç sayısı yüzde 20 azaltılarak, bin 247 araç sistemden çıkarılmıştır. İade edilen bin 247 aracın yıllık kira gideri 35 milyon 751 lira, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin liradır. Toplamda 49.5 milyon lira yani yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Bunu 5 yıllık hizmet dönemine dağıttığımızda, 250 milyonluk bir tasarruf söz konusudur. Tüm bu çalışmaları yaparken son derece dikkatli, istismara ve haksızlığa neden olmayacak şekilde çalışmaya gayret ettik" şeklinde konuştu.