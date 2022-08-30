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İBB AKOM uyardı | Cumartesi gününe kadar dikkat

AKOM, İstanbul il geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar vatandaşları her ihtimale karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri adına uyardı. 

30 Ağustos 2022 Salı 18:59
İBB AKOM uyardı | Cumartesi gününe kadar dikkat

İBB AKOM uyardı | Cumartesi gününe kadar dikkat

İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. AKOM, İstanbul il geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar vatandaşları her ihtimale karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri adına uyardı. 

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta yaşanan kararsız hava koşullarının tekrardan etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan itibaren il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. 

Gök gürültüsü eşliğinde görülecek kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivitesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr (20-50 km/s) da öngörülüyor.  

Yağışların perşembe ve cuma gününden itibaren yoğunluğunu azaltması; ancak bölgesel olarak 30-60 dakika gibi kısa zaman diliminde kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. 

Cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem taşıyor. İBB ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.

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İBBAKOM
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