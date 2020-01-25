İBB Arama Kurtarma timleri Elazığ için yola çıktı



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin arama kurtarma ekiplerini harekete geçirerek Sivrice’ye bir an önce yola çıkmaları için talimat verdi. İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti.



İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu,66 itfayie personeli, 8 ahçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ’da kalacak olan yemek tırı da harekete geçti.



İBB’nin 85 personel, 15 araçtan oluşan bir konvoyu en geç, gece 24:00 itibariyle yola çıkarmış olacak.



İBB’nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin, öğlen saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken bir tünel aracı da uçakla Elazığ’a yollandı.

AKUT EKİPLERİ HAZIR

Elazığ Depremi sonrası AKUT ekipleri de alarma geçti. AKUT tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Bu akşam (24 Ocak 2020) AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ardından 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İç İçleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ekiplerin gerekli çalışmalara başladığını, son gelişme olarak 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

AKUT Acil Durum Yönetimi görev başında bölgeden gelecek gelişmeleri yakından takip etmektedir. AKUT Bingöl ekibi Elazığ’da gerçekleşen deprem ardından bölgeye hareket etmiş; AKUT Mersin, Antep, Trabzon ve Rize ekipleri ise bölgeye intikal için hazırlıkları yapmak adına operasyon merkezine geçmiş ve çıkış hazırlıklarına başlamıştır. AKUT İstanbul ve Kocaeli ekipleri ise ihtiyaç halinde operasyona dahil olmak üzere hazır durumda beklemededir.

FIRAT EDAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

24 Ocak 2020 Cuma günü, saat 20.55’te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Elazığ ve hizmet bölgemizdeki diğer illerden de hissedilen deprem sonrasında ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almış durumdadır. Fırat EDAŞ olarak, Elazığ Merkez’de 3 mahallede ve 3 trafoda, Malatya Pütürge’de 21 köyde ve 23 trafoda, Malatya Doğanyol’da ise 6 köyde ve 3 trafoda önlem amacıyla kontrollü olarak elektrik enerjisinde kesinti yapılmıştır. Saha ekiplerimizle bölgede acil durum teyakkuzuna geçerek hasar gören veya yıkılan yapıların elektrik enerjisini önlem olarak kesmekte, idari yönetimlerle koordineli çalışarak olası olumsuzluklara karşı hazır bulunmaktayız.

Elazığ ve hizmet bölgemiz içerisinde depremin hissedildiği diğer illerde ilgili noktalar dışında kesintisiz elektrik enerjisinin sağlanmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtir, ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Fırat EDAŞ