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İBB Bağdat caddesini yeniliyor

26 Mayıs 2024 Pazar 09:14
İBB Bağdat caddesini yeniliyor






İBB Bağdat caddesini yeniliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’a değer katan projeler üretmeye devam ediyor. Yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı noktalardan olan Bağdat Caddesi yenileniyor. Caddeye nefes aldıracak çalışmanın ilk etabı başladı. Toplam 32 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmaların kapsamında, kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları bulunuyor.

ARABA ÖNCELİKLİ BİR YAŞAMDAN YAYA ÖNCELİKLİ BİR YAŞAMA GEÇİLECEK

Kadıköy Bağdat Caddesi 1. Kısım Düzenleme Projesi ile cadde, oturma dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yolları ile yeniden canlandırılacak.

Düz olması ve çevresindeki ulaşım donatıları sayesinde bir kentsel kamusal alana dönüşme potansiyeli en yüksek noktalardan biri olan Bağdat Caddesi’nin, kamusal niteliğinin ve kamusal alanının artırılması hedefleniyor.

YÜRÜNEBİLİR, SPOR YAPILABİLİR BİR CADDE OLUŞTURULACAK

Cadde için 6 temel hedef öncelikli olarak hayata geçirilecek. Bu hedefler, kaldırımların genişletilmesi, kot farklılıklarının giderilmesi ve karşıdan karşıya geçişlerin kolaylaştırılması, cadde üzerindeki kültürel değerlerin korunması ve yeniden düzenlenmesi, yeni sanat odaklarının kazandırılması, somut olmayan kültür varlıklarının kaybolmadan önce kayıt altına alınması ve ulaşılabilir kılınması olarak belirlendi. 

SPOR YAPILABİLİR BİR CADDE

Yürünebilir, spor yapılabilir bir cadde oluşturulacak. Araç hızının düşürülmesi ile karşıdan karşıya geçişler güvenli olacak; alanda var olan yetişkin bitki dokusu korunacak ve cadde üstü ve artık alanlar yeşillendirilecek. 

Cadde boyu bir bölüm kent bahçesi olarak tasarlanacak, tek modlu ulaşımdan çok modlu ulaşım modları ile alana gelinecek, insan sayısı ve çeşitliliği artacak ve böylece caddenin erişilebilirliği artırılacak.

“BAĞDAT CADDESİ MODERN İSTANBUL’UN YÜZÜ OLACAK”

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Bağdat Caddesi modern İstanbul’un yüzü olacak. Yeni bisiklet yolu, daha geniş kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları ile tasarlanan projenin 1000 metrelik ilk etabının yapımına başlıyoruz. Projede sosyalleşilebilecek toplanma alanlarının yanında mevcut yeşil doku korunurken yeni yeşil alanlar da kazandırıyoruz. Ayrıca caddenin tüm altyapısını baştan sona yeniliyoruz. İstanbul’a değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

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İBBBağdat Caddesi
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