İBB Başkanı İmamoğlu | İGA'yı satarlarsa şaşırmayın



İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde seçim yurttaşlarla buluşan Ekrem İmamoğlu, "Bir havalimanının hesabını veremediğin için gündemi değiştiriyorsun. Bunlar gider ayak İstanbul Havalimanı’nı da satarsa şaşırmayın. Hem de yabancılara satarlar. Kulağımıza bir şeyler geliyor. Gider ayak onu da yaparlar" uyarısında bulundu. Erdoğan'ın kendisine yönelik suçlamalarına da yanıt veren İmamoğlu, "Sen kimsin de benim milli bilincimi, vatan sevdamı, millete olan tutkumu ve vatana, millete, bayrağa, Atatürk'e olan sevdamı ölçeceksin. Hadi oradan" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da yurttaşlarla buluştu.

"TARİHİ BİR SEÇİM"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgi ile kardeşlikle birbirimize sımsıkı kenetleneceğiz. Kavga ile gürültü ile işi olanlara bu seçimde tersini seçip diyeceğiz ki; ‘Bizim sizinle işimiz olmaz kardeşim. Hadi evinize gidin’. Sevgide, barışta, kardeşlikte birleşeceğiz. Şehirlerimizi kalkındıracağız. Memleketin bütün sorunlarına hep birlikte yol alıp çözüm bulacağız. Bütün bunları yaparken birleşeceğiz. Hizmette birleşeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için çok çalışacağız. İstanbul’da yaptık şimdi bütün Türkiye’de yapacağız. Hep birlikte çok özenli çalışma zorunluluğumuz var. Yarınki seçim tarihi bir seçim. Bu seçimin iki önemli kitlesi var. Bir tanesi gençler. Gençler, bu seçimde vereceği kararla 20 – 25 yıllarının ya önünü açacak, ya önünü kapatacak. Memleketin gençleri artık hayallerini yurt dışı için kuruyor. Memleketin gençleri, işsizlikle, eğitimdeki kalitesizlik ile boğuşuyor.

GENÇLERE SESLENDİ: "BU İŞİ YARIN BİTİRİN"

“BEN ONLARIN KARARINA RAZIYIM”

Gençler bu seçimde diyecek ki ‘Ben bu duruma kendilerini düşüren akılla mı yola devam ediyorum ya da gençlere özgürlük vaat eden, onların hakkını hukukunu koruyan liyakatiyle arzu ettikleri makama taşıyan bir süreci mi tercih edecekler’. Yol ayrımı bu kadar net. Bu seçimdeki kararınız hayat boyu sizinle olacak. Biz diyoruz ki; kendinize güvenin, kendinize dönük kararları kendini alın. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' deyin. Bu seçimde ikinci tur vs. yok. Mutlaka ve mutlaka bu işi yarın bitirin. Sevgili gençler bu kararlığı ortaya koyduğunuzda göreceksiniz sizin hayatınız değişecek. Pazartesi sabahı yüzünüz gülecek. Üniversiteler özgürleşecek. Bir twit attınız diye kimse sizi gözaltına almayacak. Hapse atmaya kalkmayacak. Düşüncenizi kimse yargılamayacak. İşte biz gençlere özgürlük vaat ediyoruz.

Bu seçim bir de çocuklar için çok önemli. Çocukların anne ve babaları oy kullanacak. Çocukların iyi eğitim almaları, sınav mahkûmu olmamaları, özgür yetişmeleri, eğitimdeki eşitsizliğin ortadan kalkması, aç diye okulda beslenme çantasında yemek olmadığının kalktığı bir dönem istiyorsanız, o beslenme çantasının sorumluluğunu devletin üstüne aldığı bir dönem istiyorsanız, iyi bir gelecek, çocuklarınızı ötekileştiren değil bu memleketin evladı kabul eden bir süreç istiyorsanız; bana sormayın anneler babalar çocuklarınıza sorun onların kararına göre oy kullanın. Ben onların kararına razıyım.

Bu seçim adalet, hak, hukuk için önemli. Adamına, partisine, kişiye yakınlığına göre adaletin bittiği memleketin her insanına adaletin eşit uygulandığı bir dönemin başlangıcı için önemli. Hak, hukuk, adaletin simgesi devlet insanı, bu memleketin her kuruşuna gözü gibi bakacak. Millet İttifakı’nın bir araya gelmesinin mimarı Kemal Kılıçdaroğlu’na hep beraber oy vereceğiz.

ERDOĞAN'A YANITI SERT OLDU “HADİ ORADAN”

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bana, Cumhurbaşkanı adayımıza ‘terörist’ diyor. O kadar üzücü, o kadar acı ki. Ben birkaç şey hatırlatacağım. Çocukluktan beri birkaç kural öğrendik; yalan konuşmayacaksın, iftira atmayacaksın. Bunlar inancımızda da en büyük günahlar. Yalan konuşmayacaksın. Milletin gözüne baka baka yalan konuşmayacaksın. Milletine 'terörist' diyenden bu ülkeye hayır gelmez. Bir oy için milletine 'terörist' diyen, seçim için yalan konuşandan, iftira atandan bu millete hayır gelmez. Üzücü olan, buna aldanan insanlar var. Onların kalbini köreltiyor. Milleti birbirine düşürüyor.

Sen kimsin de milli bilincimi ölçeceksin. Sen kimsin de vatan sevdamı ölçeceksin. Sen kimsin de benim millete olan tutkumu ölçeceksin. Sen kimsin de benim vatana, bayrağa, millete, Atatürk’e olan sevgimi ölçeceksin. Hadi oradan! Bu milletin geçmişiyle, Atatürk ile sıkıntısı olanla benim işim olmaz. Seçime bir gün kala kırmızı bültenle aranan insanı devletin televizyonuna çıkarıp bildiri okutacaksın, bana terörist diyeceksin. Hadi oradan iftiracı seni. Millet senin bu iftiralarına aldanmadı aldanmaz. Bir oy için sen her şeyi yaparsın. Millet sana da senin gibi düşünenlere de dersini verecek.

“KULAĞIMIZA BİR ŞEYLER GELİYOR”

Bir havalimanının hesabını veremediğin için gündemi değiştiriyorsun. Bunlar gider ayak İstanbul Havalimanı’nı da satarsa şaşırmayın. Hem de yabancılara satarlar. Kulağımıza bir şeyler geliyor. Gider ayak onu da yaparlar."

