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İBB, Beylikdüzü'nde bin 200 koli yardım dağıttı

Bir yandan koronavirüs salgını, diğer yandan mübarek Ramazan Ayı, yardımlaşmanın en iyi örnekleri Beylikdüzü'nde sergileniyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:11
İBB, Beylikdüzü'nde bin 200 koli yardım dağıttı

İBB, Beylikdüzü'nde bin 200 koli yardım dağıttı



Vatandaşların karantina uygulaması nedeniyle evinden çıkamadığı bir dönemde, İBB ve Beylikdüzü belediyeleri ortaklaya yardım kolisi dağıtıylon.

Beylikdüzü birlik, beraberlik ve bereketin ayı olan Ramazan’da da yardımlaşma ruhunu en üst düzeyde yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan ve İstanbul’un tüm ilçelerinde dağıtımına başlanan yardım kolileri Beylikdüzü’nde de özenle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlk dağıtımda toplamda bin 200 yardım kolisi Beylikdüzü Belediyesi ekiplerince 22 araçla dağıtılmak üzere yola çıkarken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dağıtım öncesi çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başkan Çalık,  dağıtım sürecini maksimum düzeyde hassasiyet göstererek yürütmeleri gerektiğini hatırlatırken, “Birlikteysek ve birlikte hizmet üretirsek güçlüyüz. Güzel günleri hep birlikte karşılayacağız” mesajı verdi. 

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