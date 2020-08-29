İBB'de önemli atama | Alpay ve Polat Genel Sekreter yardımcısı oldu

İBB’de boşalan iki genel sekreter yardımcılığı görevlerine, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay atandı. Polat’tın yerine Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel, Alpay’ın yerine ise İhale İşleri Müdürü Mustafa Sökmen getirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmar, Etüd ve Projelerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’ı atadı. Bu görevdeki Mehmet Çakılcıoğlu ise Başkan Danışmanı oldu.



İmamoğlu, Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan Alpay’ı da Murat Kalkanlı’nın istifasıyla boşalan Teknik İşler ve Yeşil Alanlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına atadı.

Mahir Polat’tın yerine, Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel Kültür Varlıkları Daire Başkanı yapılırken, Arif Gürkan Alpay’ın yerine ise İhale İşleri Müdürü Mustafa Sökmen Satın Alma Daire Başkanı oldu.



Mahir Polat Kimdir?



1976 yılında Erzincan’da doğdu. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müzebilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, EuropaNostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir. Ağustos 2019’da İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına atanan Mahir Polat, 28 Ağustos 2020 itibariyle genel sekreter yardımcısı oldu.



Arif Gürkan Alpay Kimdir?



1 Aralık 1976'da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Daha sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Dış Hatlar Terminal şantiyesinde işe başladı. 1999/2009 yılları arasında Kıraç İlk Kademe Belediyesi, 2009/2015 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Belediyesinde çeşitli kadrolarda yöneticilik yaptı. 2015 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü ve ardında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Temmuz 2019’da İBB Satınalma Daire Başkanı olarak atanan Alpay, 28 Ağustos 2020 itibariyle genel sekreter yardımcısı oldu.



Oktay Özel kimdir?

1987 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğdu. 2005 yılında Mahmut Esat Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Leibnez Hannover Üniversitesinde öğrenci değişim programına katıldı.

Bir yıl kadar Deprem Tasarım Mühendisi olarak özel sektörde çalıştıktan sonra, 2011 Eylül ayında merkezi atama ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı.

Beyazıt Cami, Nusretiye Cami, Yıldız Hamidiye Camii, Nuru Osmaniye Camii, Mısır Çarşısı, Büyük Mecidiye Camii, TerraSanta Kilisesi gibi pek çok restorasyon çalışmalarında Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. Vakıf kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme projelerinin hazırlanması süreçlerini yönetti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Birim fiyat tespit komisyonu üyesi olarak da görev yaptı. Kültür varlıklarının restorasyon süreçleri ve Kültür varlığı yapıların deprem güçlendirmesi üzerine çalışma ve makaleleri bulunmaktadır.

20.11.2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığında göreve başlayan Özel, 25.03.2020 tarihinde Kültür Varlıkları Projeler Şube Müdürü olarak atandı.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Özel, 28 Ağustos 2020 itibariyle Kültür Varlıkları Daire Başkanı oldu.



Mustafa Sökmen kimdir?



1983 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2005 yılında mezun oldu. İBB İhale İşleri Müdürlüğü’nde 2006 yılında göreve başladı. 2013 yılında İhale Şefliği görevine getirildi. Sakarya Üniversitesi Mahalli İdareler ve Şehircilik bölümünden “Belediye Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinde İhale Uygulamaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği” Projesi ile 2014 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı. 2016 yılında İhale İşleri Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bilgi ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla; başta çalıştığı kurum olan İBB olmak üzere, TBB aracılığı ile çeşitli belediyelerde “Kamu İhale Mevzuatı”na ilişkin birçok konuda ve son dönemlerde özellikle “Elektronik İhale” ve “Elektronik Eksiltme” konularında toplamda eğitimler verdi. 2017 yılında TBB Belediye TV’de “İhale Süreçleri ve Satın Alma İşlemleri” ne ilişkin eğitim videoları ile çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Ayrıca, “4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Notları”, “Teknik Şartname Hazırlama Klavuzu” ve “Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme Uygulamaları” isimli çalışmaları bulunmaktadır. 3 Ocak 2020 tarihinde İhale İşleri Müdürü olarak atanan Mustafa Sökmen,28 Ağustos 2020 itibariyle Satın Alma Daire Başkanı yapıldı. Sökmen, evli ve bir çocuk babasıdır.