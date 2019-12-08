Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
108869
ALTIN
271.535
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5976
EURO
6.3816

İBB'de yeni atamalar 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iletişim ve medya ekibini yeni görevlendirmelerle güçlendirdi.

İBB'de yeni atamalar 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iletişim ve medya ekibini yeni görevlendirmelerle güçlendirdi.

08 Aralık 2019 Pazar 10:35
İBB'de yeni atamalar 

İBB'de yeni atamalar 



İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun'un verdiği bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarında da görev alan Şükür Küçükşahin, Zilan Karakurt ve Ulaş Yılmaz ile Süleyman Sarılar'ın görevve sorumluluk alanları şöyle oldu:


Şükrü Küçükşahin - İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu


Zilan Karakurt - İBB Görsel Yayınlar Sorumlusu


Ulaş Yılmaz - İBB Dijital İletişim (Sosyal Merdya) Sorumlusu


Süleyman Sarılar - İştirak Şirketlerinden Sorumlu Basın Danışmanı


Görevlendirmeleri yapılan dört ismin özgeçmişleri şöyle:


Şükür KÜÇÜKŞAHİN: Üniversite öncesi öğrenimini İstanbul'da tamamladı, 1982 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 
Üniversite öğrenimini sürdürürken başladığı gazetecilik görevini sırasıyla; Ankara Ekspres, Günaydın, SABAH, Hürriyet, CNBC-e/NTV, Hürriyet'te sürdürdü. 

2003-2016 arasında Hürriyet'te Köşe Yazarlığı ve Ankara Temsilci Yardımcılığı görevlerini birlikte yürüttü. Son beş yılda mezun olduğu A.Ü İLEF'de, 'Siyaset Muhabirliği Dersi' verdi. Uzun yıllardır Ankara Film Festivali yönetiminde görev yapmakta olup, Art Ankara Danışma Kurulu üyeleri arasında yer alıyor. 
"Kemal'in Gelişi", "Adalet için Yürümek", "15 Temmuz Gerçekleri" ve öğrencisi Uğur Kocager ilebirlikte kaleme aldığı"Siyaset Muhabirliği" kitaplarını yazdı. Evli ve ve bir çocuk babası olan Küçükşahin, İngilizce biliyor.


Zilan KARAKURT: Gazeteciliğe, 2000 yılında, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olarak eğitimini sürdürürken, CNN TÜRK'te başladı. 
Kanal bünyesinde birçok TV programı ve belgeselin yapımına katkıda bulundu.

Daha sonra HABERTÜRK televizyonu belgesel departmanında çalıştı. 
2011 yılında, uluslararası haber kanalı Al Jazeera'de görev aldı. Burada çalıştığı 4 yıl boyunca, yurtiçi ve yurtdışı belgesel projelerine katkı verdi. 


2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi WEB TV'nin kuruluşunda yer aldı. Kent ve insan hikayelerinden oluşan kısa belgeseller üretti. Aynı zamanda sosyal medya alanında uzmanlaştı. Evli ve iyi derecede İngilizce konuşmaktadır.


Ulaş YILMAZ: Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Çeviribilim bölümlerinden 2012 yılında mezun oldu.
Halen aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Felsefesi ve Dijital Medya İletişimi üzerine doktora çalışmalarına devam etmekte. 
Birçok üniversitede, lisans ve yüksek lisans programlarında 'dijital iletişim', 'yeni medya', 'kamu iletişiminde yeni medyanın kullanımı' gibi konularda dersler ve seminerler verdi. 


Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya ve Dijital İletişim Bürosu'nun kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı. 
İzmir Bergama'da sosyal fayda amaçlı faaliyet yürüten Güzel İşler Derneği'nin kurucusu ve yöneticisidir. Arkeoloji, felsefe ve sanat tarihi konularıyla ilgilenmektedir. 
İleri seviyede İngilizce, İspanyolca bilen Yılmaz, çeviri düzeyinde de Latince çalıştı.


Süleyman SARILAR: 1964 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansı'nı tamamladı. 

Meslek Hayatına 1984 yılında İstanbul'da Anadolu Ajansı (A.A) muhabiri olarak başladı. İki yıl sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne geçti. 

1991'e kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde insan hakları ve politika muhabirliği yaptı. Bu süreçte yabancı dil bursuyla Fransa Paris'te Fransızca dil eğitimi aldı. 

Cumhuriyet'ten ayrılarak Kasım 1998'e kadar Hürriyet Gazetesi'nde politika muhabirliğine devam etti. 

1998 yılında TV sektörüne geçen Süleyman Sarılar bir haber kanalı olarak TV8'in kuruluşunda yer aldı, yayın editörlüğünü üstlendi. 
2000-2001 yılları arasında Uğur Dündar ile Star Haber'de Haber Müdürü olarak çalıştı. 
2001 yılında CNNTÜRK'te çalışmaya başladı,Mehmet Ali Birand ile günlük haber programı Manşet'i hazırladı. 
Dünya liderlerini ekrana taşıyan Manşet'in yanısıra Birand'ın 32. Gün programına da katkı verdi. 
2004-2007 yılları arasında CNNTÜRK Haber Müdürü olarak, kanalın tüm haber operasyonunu yürüttü. 
2007 yılında Haber Direktörü olarak Mehmet Ali Birand ile Kanal D Haber ekibine katıldı. 2008 yılında Genel Yayın Yönetmeni oldu ve bu görevi 2018'e kadar yürüttü. 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Süleyman Sarılar evli bir çocuk babası.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Kamyon kasasına doldurdukları köpekleri ormana atacaklardı
Kamyon kasasına doldurdukları köpekleri ormana atacaklardı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
Ambulans skandalı | Fenalaşan adamı yolda indirdiler
Ambulans skandalı | Fenalaşan adamı yolda indirdiler
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti, katil doktordan hakaret mesajları
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti, katil doktordan hakaret mesajları
İmamoğlu'ndan Veysel Eroğlu'na anlamlı cevap, Kamu konuları emir beklemez
İmamoğlu'ndan Veysel Eroğlu'na anlamlı cevap, Kamu konuları emir beklemez
Metrobüs hattı kadın güvenlik görevlilerine emanet
Metrobüs hattı kadın güvenlik görevlilerine emanet
Akdeniz Üniversitesi'nde whatsapp kavgasında kan döküldü
Akdeniz Üniversitesi'nde whatsapp kavgasında kan döküldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim