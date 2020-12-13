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İBB'den 245 hastaneye pandemi temizliği

Koronavirüsle kıyasıya mücadelenin devam ettiği hastanelere, İBB'den temizlik veriliyor.

13 Aralık 2020 Pazar 12:45
İBB'den 245 hastaneye pandemi temizliği

İBB'den 245 hastaneye pandemi temizliği


İBB’nin pandemi sürecinde aksatmadan gerçekleştirdiği hastanelerin bahçe ve çevrelerinin temizlenmesi işi, bu kez 9 gün sürecek. Kent genelinde hızla artan COVID-19 vakalarına karşı önlem olarak 12 Aralık’ta başlatılan çalışma, 20 Aralık’ta son bulacak. Çalışmalarda toplam 80 temizlik aracı ve 240 personel görev alacak. Kamu ve özel ayırt edilmeksizin toplam 245 hastane bahçesi ve çevresi yıkanacak.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını kesintisiz sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki hastane bahçe ve çevrelerinde, bir kez daha, temizlik ve yıkama çalışmalarına başladı. Virüsün yayılma riskinin yoğun olduğu hastane bahçe ve çevreleri, 12-20 Aralık günleri arasında, toplam 80 araç ve 240 personel ile arındırılacak. Yıkamanın yanı sıra mekanik ve elle süpürme işlemleri de yapılacak. 

245 HASTANE YIKANACAK

Temizlik faaliyetlerinin ilk gününde ekiplere, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ve İSTAÇ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci eşlik etti. İBB, çalışmalar kapsamında kamu- özel ayrımı yapmaksızın, 20 yatak ve üstü toplam 245 hastane bahçesi ve çevresini temizleyecek. Ekipler, İstanbul’un 39 ilçesine yayılmış bulunan 89 devlet ve 156 özel hastanede görev yapacak. Koronavirüse karşı arındırılacak hastanelerin 154’ü Avrupa, 91’i ise Anadolu yakasında yer alıyor. Toplam 9 gün sürecek çalışmalara iştirak eden ekipler, COVID-19’a karşı özel kıyafet, maske ve eldiven kullanımın yanı sıra sosyal mesafe kuralına da titizlikle uyuyor. 

ÇALIŞMALAR YERLİ DEZENFEKTAN İLE YAPILIYOR

Temizlik faaliyetleri, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ve İSTAÇ işbirliğiyle üretilen yerli dezenfektan ve basınçlı su ile gerçekleştiriliyor. İnsan vücudundaki yüzde 100 doğal biyosit Hipokloröz Asit (HOCL) ile aynı yapıdaki yerli dezenfektanın, çevre ve sağlığa zararı yok. 

Etken maddesi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylanmış bulunan yerli dezenfektanın atıkları, doğada kolayca yok oluyor. Sadece insanlara değil hayvan ve bitkilerin de sağlıklarına olumsuz bir etkide bulunmuyor. Yüzey, hava ve ortam arındırılmasında kullanıla

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