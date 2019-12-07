

İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı



Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına yönelik şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İBB, 10 Aralık tarihine kadar İstanbul'da tarihi binaları, kadına yönelik şiddetin engellenmesinde duyarlılık oluşturmak için turuncu renkle aydınlatıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, BM'nin kadına yönelik şiddeti sonlandırmak amacıyla dünya çapında gerçekleştirdiği 16 Günlük aktivizm kampanyasına destek verdi. İstanbul'un tarihi yapıları, 16 gün boyunca turuncu renk ile aydınlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir'in de katılacağı kampanya kapanış töreni, 9 Aralık'ta Kız Kulesi'nde yapılacak.

Toplumda kadınların daha fazla yer alması için kadın-erkek eşitliği eylem planını hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" çerçevesinde düzenlenen kampanyada yer aldı.



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek İçin Birleşin - 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlendi. İBB, 25 Kasım'dan 10 Aralık tarihine kadar süren kampanya boyunca, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Bozdoğan Kemeri, Tekfur Sarayı, Hidiv Kasrı, UCLG Binası, Haliç Metro Köprüsü ile İBB hizmet binalarının tamamını, kampanyanın rengi olan turuncu ile aydınlattı.



KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ



Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria'nın vahşice öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verdi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni de 2011 yılında imzaladı. Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.

Dünya Sağlık Örgütü, cinsiyete dayalı şiddeti; 'kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran, bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı ile özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi' olarak tanımlıyor.



BAŞKAN İMAMOĞLU KATILACAK

16 günlük aktivizm kampanyasının 9 Aralık'ta Kız Kulesi'nde yapılacak kapanış törenin açılış konuşmalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile BM Kadın Birimi, Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir gerçekleştirecek. BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova'nın da katılım göstereceği törende İmamoğlu, İBB'nin kadınlara yönelik hayata geçireceği projelerden bahsedecek.