İBB'den sağlık çalışanları için 105 sefer

Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, bugün ve hafta sonu olmak üzere, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İBB’de sağlık çalışanlarının işe gidip gelmeleri konusunda sıkıntı yaşamaları için bir takım önlemler aldı. Evinden alınarak çalıştığı hastaneye bırakılacak olan sağlık çalışanlar, mesaileri bittiğinde de evlerine bırakılacaklar. İETT, üç günlük sokağa çıkma yasağı boyunca sağlık çalışanları için 105 sefer düzenlemiş olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 pandemisiyle dört koldan mücadelesini sürdürüyor. Yetkililerin aldığı kararla bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda olmayan sağlık çalışanlarının ev ve işyerlerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için İBB, bir takım önlemler aldı.

BÜLBÜL: “237 HASTANEMİZİ TEKER TEKER ARADIK”

İlk sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde, sağlık çalışanlarının iş yerlerine ulaşma konusunda sorunlar yaşadığını hatırlatan İETT Avrupa İşletme Müdürü Mustafa Bülbül, bu sorunların yeniden yaşanmaması için İBB’nin bir takım önlemler aldığını söyledi. İETT olarak kendilerinin de İstanbul’da hizmet veren hastaneleri teker teker aradıklarını anlatan Bülbül şöyle devam etti: “Şehrimizde, 77’si kamu, 160’ı özel olmak üzere toplamda 237 hastane var. Bu hastanelerimize sokağa çıkma yasağı boyunca mevcut tarifeli seferlerimizle ilgili bilgi verdik. Onlarda bu seferlere bakarak, kendi ihtiyaçlarına göre ekstra seferler istediler. Biz de aldığımız bu geri dönüşlerle araç ve şoför sayısında planlama yaptık. Sağlık çalışanlarımızı, evden işe, işten de eve taşıyoruz. Bu taşıma işlemi için her hangi bir ücret almıyoruz.”



Bülbül, bugün itibariyle 40 planlanmış hastane tahsis görevlerinin olduğunu, bu sayının Cumartesi 35, Pazar ise 30 olacağını kaydetti. Böylece İETT, üç günlük sokağa çıkma yasağı boyunca sağlık çalışanları için 105 sefer düzenlemiş olacak.

Sağlık çalışanlarını taşıyan İETT otobüsünde görevli Mesut Keşkekçi ise otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyulduğunu belirterek, “Toplamda bir otobüste 20 kişiye hizmet veriyoruz. Sağlık çalışanlarının 13’ü koltukta otururken, 7’si ayakta yolculuk ediyor” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI: “ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN”

İETT’nin ulaşım araçlarını kullanan sağlık çalışanları ise uygulamanın çok güzel bir uygulama olduğunu söylediler. “İBB, bizi yollarda bırakmadı” diyen çalışanlar, “Moralimizi düzeldi. Hastaneye gidip gelme konusunda sıkıntı yaşamayacağımız için çok mutluyuz. Tarif edemeyeceğimiz kadar güzel bir uygulama. Bunu yapan belediyemizden Allah bin kere razı olsun” diyerek duygularını ifade ettiler.

