İBB'den sağlık çalışanlarına yüz koruyucu maske desteği

İBB, sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretmeye başladı. Maskeler, İBB Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından üç boyutlu yazıcılar aracılığı ile üretiliyor.Her gün 100'den fazla maske ilgili kuruluşlara teslim ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınına karşı en önde mücadele verenlerin başında gelen sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske üretmeye başladı. İBB’nin teknoloji üretimi, yazılım ve proje üretme konusunda gençlere eğitimler verdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde, Koronavis ile mücadele eden sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz koruyucu maskeler yapılıyor.

Esenler İBB Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde yer alan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde başlayan yüz koruyucu maske üretimi, İBB çalışanları tarafından gerçekleştiriliyor. Maske üretimi, atölyelerde bulunan üç boyutlu yazıcıların bir araya getirilmesi ile başladı. Toplam 13 yazıcının bulunduğu ve bir yazıcının bir maskeyi 1 saat 40 dakikada ürettiği atölyede günde 100'den fazla maske yapılıyor.

ÜRETİLEN MASKELER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ULAŞTIRILIYOR

Atölyede, üç boyutlu yazıcıların maske üretimi yaptığı süre içerisinde İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, el ile maske üretimi de yaparak günlük üretim kapasitesini arttırmayı amaçlıyor. Koronavirüs nedeniyle büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yapılan koruyucu yüz maskeleri, üretimleri tamamlandıktan sonra sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İBB'nin ilgili birimlerine teslim ediliyor.

"YÜZE DOKUNMAYI ENGELLİYOR, KARŞIDAN GELECEK RİSKİ AZALTIYOR"

Koruyucu maske üretimiyle ilgili olarak bilgi veren İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için destek olmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. Öztürk, "Elimizden geldiğince sağlık çalışanlarımıza destek olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onları, bu zor dönemden geçerken maruz kalabilecekleri olası bir olumsuzluğa karşı koruyabilmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı.

Öztürk, koruyucu yüz maskesinin özelliklerini şöyle anlattı: "Normal maskeler tek kullanımlık.Gözlerimizi ya yüzümüzün tamamını korumuyor. Farkında olmadan da gün içinde defalarca elimizle yüzümüze dokunuyoruz. Bu maske ile hem tek kullanımlık maskelerin koruyuculuğunu arttırıyoruz hem de elimizden ağzımıza, gözümüze ya da yüzümüze mikrop bulaşmasını engelleyebiliyoruz. Bu yüz koruyucu maske ile karşıdan gelebilecek kabarcıkların yüzümüze ulaşmasını da engellemiş oluyoruz. Bu yönden özellikle sağlık çalışanlarımız için faydalı olacağını düşündük. Ayrıca işimiz bittiğinde bu maskenin her iki tarafını da kolonya ile ya da dezenfektanla temizleyebilir ve tekrar kullanabiliriz."