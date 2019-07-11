Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99406
ALTIN
256.771
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1180
EURO
6.3877

İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin yıl dönümünde İstanbul'da ulaşım gün boyunca ücretsiz olacak.. AK Parti ve CHP gruplarının ortak imzasıyla verilen teklif İBB Meclisi'nde kabul edildi.

İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin yıl dönümünde İstanbul'da ulaşım gün boyunca ücretsiz olacak.. AK Parti ve CHP gruplarının ortak imzasıyla verilen teklif İBB Meclisi'nde kabul edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:30
İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar

İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin yıl dönümünde, 4 günlük Kurban Bayramı süresince ve şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehir içi uyaşımı ücretsiz hale getirdi. Alınan aynı kararla İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül günü için de İstanbul'da ulaşım tarihinde ilk kez ücretsiz olacak.

İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler belli oldu. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz verilmesi istendi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu.

TÜM ULAŞIM GECE BOYUNCA ÜCRETSİZ

Teklifte, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, sokaklara, meydanlara inerek namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sadece imanlarından aldıkları güçle ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için destansı bir mücadele vermiştir. İradelerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlı tutumu karşısında başarısız olmuştur" denildi.

Halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanması talep edildi.

Teklif, Hukuk-Plan ve Bütçe ile Temel Haklar Komisyonu'nda olumlu bulunarak Meclis'e havale edildi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu. 

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB Meclisi kentteki toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı sürecince ücretsiz hizmet vermesine karar verdi.

Buna göre, Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos saat 06.00 ile 14 Ağustos saat 24.00'e kadar İstanbul'daki istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi karara bağlandı.
İstanbul'da İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm otobüs, tramvay, metro ve şehir hatlarına ait vapurlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda herhangi bir ücret almadan hizmet verecek.

9 EYLÜL'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul'da eğitim-öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm araçlar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Anahtar Kelimeler:
Istanbul UlaşımİstanbulİBBİETTİBB MeclisiSon Dakika Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede kimyasal gaz tüpü devrildi, 19 yaralı var
Hastanede kimyasal gaz tüpü devrildi, 19 yaralı var
ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü
ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü
Manisa Salihli'de feci kaza, 6 ölü var
Manisa Salihli'de feci kaza, 6 ölü var
Kadın müşterinin kısa mesafe isyanı
Kadın müşterinin kısa mesafe isyanı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu bölgeleri uyardı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu bölgeleri uyardı
Altınları Hacca okutmaya götüreceklerdi, yakalandılar
Altınları Hacca okutmaya götüreceklerdi, yakalandılar
Seydioğlu Baklava sahipleri için 20 yıl hapis istendi
Seydioğlu Baklava sahipleri için 20 yıl hapis istendi
Kimyasal alârm! Hastanenin acil servisi kapatıldı
Kimyasal alârm! Hastanenin acil servisi kapatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort