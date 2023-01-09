

İBB'den üniversite öğrencilerine kahvaltı



Mobil Büfe araçlarıyla farklı yurtların önünde pratik ve doyurucu besinler ikram eden İBB’nin bu desteği ile öğrenciler hem zamandan hem de bütçeden tasarruf ediyor. Şimdiye kadar 12 bin 500 öğrenciye ulaşan İBB, besin desteğini kentin tamamına yaymayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençlere birçok alanda verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Sınavlara hazırlandıkları ders atölyelerinden genç üniversiteli eğitim desteğine, üniversite yurtlarından Gençlik Ofislerine; spor tesislerinden kültürel ve sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede devam eden destekler kapsamında yükseköğrenim öğrencilerine ücretsiz kahvaltı öğünü de verilmeye başlandı.

ZAMANDAN VE BÜTÇEDEN TASARRUF

Kahvaltı desteği; sandviç, çay, çorba, kek, su ve meyve suyu gibi gençlerin kolayca tüketebilecekleri ve doyurucu besinlerden oluşuyor. Yapılan ikramlar İBB Mobil Büfelerle nüfusun yoğun olduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere ulaştırılıyor. Şimdiye kadar Güngören, Edirnekapı, Maltepe, Vezneciler, Sancaktepe ve Maltepe’de bulunan yurtların önünde sunulan kahvaltı desteğinden 12 bin 500 öğrenci faydalandı. İstanbul’da öğrenim gören öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için her gün çalışmalarını arttırarak yürüten İBB, önümüzdeki günlerde öğün desteğini 39 ilçenin tamamına yaymayı hedefliyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İşletmeler Müdürlüğü iş birliğinde yapılan kahvaltı ikramı, dersleri erken saatte başlayan ya da dersine yetişmek için hava aydınlanmadan yola çıkmak zorunda olan öğrenciler için büyük kolaylık sağlıyor. Kahvaltı ikramı ile hızlı ve pratik bir şekilde beslenme imkanı sunan İBB öğrencilerin zamandan ve bütçeden tasarruf etmelerini de sağlıyor.