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İBB'den vatandaşlara koronavirüs eğitimi

Türkiye koronavirüsle mücalede ediyor. Yerel yönetimler, vatandaşları ölümcül virüsüy yayılmasını önlemek için harekete geçti. İBB sokakta vatandaşları bu konuda eğitiyor,

16 Mart 2020 Pazartesi 13:10
İBB'den vatandaşlara koronavirüs eğitimi

İBB'den vatandaşlara koronavirüs eğitimi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte en çok kullanılan altı merkezde vatandaşlara Koronavirüs salgınına karşı bilgilendirme etkinliği düzenledi. Konu hakkında vatandaşı bilgilendiren doktorların bulunduğu etkinlikte mobil hijyen noktalarından İstanbullulara dezenfektan verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada etkili olan ve ülkemizde de etkileri görülen Koronavirüs salgınını önlemek için çalışmalara devam ediyor. İlk olarak kentteki ibadethanelerde, toplu taşıma araçlarında ve kentin yoğun noktalarında dezenfektasyon işlemleri yapan İBB’ye bağlık ekipler, bugün de yurttaşları kentin en çok kullanılan altı noktasında eş zamanlı olarak bilgilendirme ve mobil hijyen noktalarından dezenfekte işlemini yaptı.

Kentin en çok kullanılan noktalarından olan; Taksim Meydanı Metro Çıkışı, Eminönü Meydanı İBB İletişim Noktası Önü, Kadıköy İskelesi İBB İletişim Noktası Önü, Bağcılar Meydanı, Üsküdar İskelesi İBB İletişim Noktası Önü ve Esenyurt Meydanı’nda yapılan etkinliğe İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Dezenfektasyon noktalarından biri olan Taksim Meydanı Metro Çıkışı’nda bulunan Dr. Rümeysa İbişoğlu etkinlik hakkında şu bilgileri verdi:

“Bugün burada halkımızı Koronavirüs salgınına karşı bilgilendirmek için buradayız. Broşür dağıtıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın ilgisini de çekebilecek ve salgına karşı bilgilendirme yapacak noktalar oluşturuldu. Noktalarımızda, yurttaşlarımız için dezenfektan dağıtımı ve broşür dağıtımı yapılıyor. Bunlara ek olarak vatandaşlarımızın salgın ile ilgili soruları, noktalarımızda bulunan doktorlarımız tarafından cevaplanıyor.”

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