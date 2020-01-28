İBB deprem bütçesini iki buçuk kat artırdı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacağı bütçede iyileştirmeye gitti. 2019 yılında, İBB bütçesinden 147,7 milyon TL ödenek gerçekleştirilen deprem harcamalarında rakam 2020’de 341 milyon TL’ye yükseltildi. Böylelikle miktar iki buçuk kat büyütülmüş oldu. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, geliştirilen bütçeyle deprem çalışmalarında daha etkin yönetim imkanına sahip oldu.

AYRILAN BÜTÇENİN YÜZDE 14,5’İ KULLANILDI

2019 yılında deprem harcamaları için İBB bütçesinden ayrılan payın önemli bölümü kullanılmadı.2019’da İBB bütçe tasarısında Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamaları için 1 milyar 12 milyon TL ödenek ayrıldı. Yıl sonunda, ayrılan ödeneğin yüzde 14,5’i kullanılarak 147,7 milyon TL harcanmış oldu. 2020’de geçen yıl harcanan bütçe geliştirilerek 341 milyon TL’ye yükseltildi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ayrılan bütçenin yüzde 55’i kullandı. Böylelikle bütçede öngörülen rakamın yarısından biraz fazlası kullanılmış oldu.

2019’da Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamalarında personel, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ile mal ve hizmet alım giderlerine ayrılan 83,1 milyon TL’lik kaynağın ise tamamı kullanıldı.

“DOĞRU TERCİH UZUN VADELİ FİNANSMAN”

Mali İşlerden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, 2019’da öngörülen bütçeyi ve gerçekleştirilen tutarı anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Depreme yönelik yapılacak harcamaların öz kaynak yerine finansman ve uzun vadeli krediler yoluyla çözülmesi gerekmektedir. Aynı yolun izlenilmesi, İBB bütçesi için yönetilemez ve pahalı bir tercih olur.”