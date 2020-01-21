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İBB ekipleri adaları tertemiz yaptı 

Marmara'daki adalar İBB ekipleri tarafından temizlendi. Toplanan tam 25 ton çöp gemiye yüklenerek İstanbul’daki çöp aktarma merkezine

21 Ocak 2020 Salı 11:05
İBB ekipleri adaları tertemiz yaptı 

İBB ekipleri adaları tertemiz yaptı 


Son haftalarda at hastalıkları ile mücadele eden Büyükada’da faytonların oluşturduğu ve misafirlerin bıraktığı atıklar, İBB ekipleri tarafından temizlendi. Toplanan tam 25 ton çöp gemiye yüklenerek İstanbul’daki çöp aktarma merkezine taşındı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen haftalarda yaşanan fırtınanın ardından şehir genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi. Kilyos sahillerinin ardından rotasını Adalar’a çeviren İBB iştiraki İSTAÇ, Büyükada’dan tam 25 ton çöp topladı.


Büyükada’da İSPARK’a ait ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahır, önce İBB Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Elle süpürme ekipleri gübreleri temizledikten sonra ahırlar tekrar dezenfekte edildi. Yıkama araçlarına Tarım İlçe Müdürlüğü’nce sağlanan dezenfekte ilacı atılarak ahırlarının çevresinin genel temizlik ve dezenfektesi de sağlandı.


İSTAÇ, 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple 1 hafta önce başlattığı temizlik çalışmalarında Büyükada’daki at ahırlarının yanı sıra kıyıları da atıklardan arındırdı. İSPARK ahırlarının denizle buluşan yamaçlarındaki temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında 5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul’daki çöp aktarma merkezine taşındı.


Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçlarının su haznesine konulan ilaçlarla beraber dezenfekte çalışması da ayrıca yapıldı.


Heybeliada ve Burgazada’da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise bugün itibariyle başladı. Çalışmalara 17 araç 80 personel katılıyor.

Anahtar Kelimeler:
İBBAdalarİBB Hıfzısıhha Müdürlüğü
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