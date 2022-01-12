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İBB ekipleri beklemede | İstanbul beklenen kara yağışına hazır

İBB, İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemlerini aldı. 60 farklı noktaya, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi kuruldu. Toplam 7.421 personel 1.582 araç ile sahada görevlendirildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:48
İBB ekipleri beklemede | İstanbul beklenen kara yağışına hazır

İBB ekipleri beklemede | İstanbul beklenen kara yağışına hazır
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk sahasındaki toplam 4 bin 23 km’lik yol ağında, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlığını yaptı. 465 farlı noktaya, kar küreme araçları, solüsyon ve tuzlama ekipmanları konuşlandırıldı. 

BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ

60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) sayesinde, olası buzlanmalara anında müdahale edilecek. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, ana yollarda anında kullanılmak üzere belli noktalara toplam 206 bin ton tuz yerleştirildi. Ana yollar ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar görevlendirildi. Kar kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması için de planlama yapıldı.

CAN DOSTALRIMIZA GÜNLÜK 1 TON MAMA

Havaların soğumasıyla, kentin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için besleyici değeri yüksek kuru mama desteği sağlandı. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü can dostlarımız için 500 noktada, günlük 1 ton mama desteği sunacak.

MOBİL BÜFELER VATANDAŞIN İÇİNİ ISITACAK

Yoğun kar yağışlarında ortaya çıkabilecek yoğun trafikte görev yapacak mobil büfeler ile sürücülerin ihtiyaçları karşılanacak. . Hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak.

EVSİZ VATANDAŞLAR İBB MİSAFİRHANELERİNDE KONUK EDİLECEK

Zorlu kış şartlarında sokakta kalan evsizler, zabıta ekipleri tarafından tespit edilip, sağlık kontrollerinin ardından İBB misafirhanelerinde konuk edilecek. Halihazırda 404 erkek (Esenyurt), 18 kadın (Kayışdağı) olmak üzere 422 evsiz vatandaş misafir ediliyor.

İBB KIŞ ÇAŞLIŞMALARI MÜDAHALE KAPASİTESİ


 Sorumlu Yol Ağı                       : 4.023 km 

Personel Sayısı                           : 7.421

Araç ve iş Makinesi Sayısı        : 1.582

Tuz Stoku                                  : 206.056 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara)     : 350 adet

Solüsyon Durumu                     : 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için) : 142

Vinç - Kurtarıcı Sayısı              : 11

Metrobüs Güzergâhı                                   : 187 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon 
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