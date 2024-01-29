İBB ekipleri kar nöbetinde | 11 bin 812 personel hazır

Öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasının batısında kalan ilçeler (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Diğer yerlerde de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İBB, 11.812 personel ve 3.062 araç- iş makinesi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirini aldı. 24 saat esasına göre çalışacak ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren (17.00) karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişleri etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı zaman zaman 2-5 cm olarak ölçüldü.

KAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Bugün (Pazartesi) öğleden sonra Avrupa yakasının batısında kalan ilçeler (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar bekleniyor. Diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişleri olabileceği değerlendiriliyor.

Salı öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile birlikte ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği tahmin ediliyor.

İBB TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 11.812 personel ve 3.062 araç- iş makinesi ile görev yapıyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM koordinasyonunda, İBB ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan 29 birim ile yürütülen çalışmalarda, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları, trafik kamera görüntüleri ve alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor.

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, kış döneminde hava şartlarına göre evsizler, tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Kayıtları yapılan evsiz vatandaşlara banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme hizmetler veriliyor. Bölgesel istihdam ofisleri vasıtasıyla iş olanağı sağlanıyor.

Hâlihazırda 452 erkek, 92 kadın olmak üzere 544 evsiz misafir edilirken, kış hizmeti çalışmasının başladığı 18 Kasım 2023 tarihinden bugüne kadar toplam 1.706 kişi İBB tarafından misafir edildi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA HİZMETİ

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için; haftada 655 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı yapılıyor.