Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB ekipleri kar nöbetinde

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre dün akşam saatlerinden itibaren görülen yerel kar yağışlarının, bugün de devam etmesi bekleniyor.

29 Ocak 2024 Pazartesi 10:20
İBB ekipleri kar nöbetinde






İBB ekipleri kar nöbetinde | 11 bin 812 personel hazır 

Öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasının batısında kalan ilçeler (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Diğer yerlerde de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İBB, 11.812 personel ve 3.062 araç- iş makinesi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirini aldı. 24 saat esasına göre çalışacak ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor. 

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren (17.00) karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişleri etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı zaman zaman 2-5 cm olarak ölçüldü. 

KAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Bugün (Pazartesi) öğleden sonra Avrupa yakasının batısında kalan ilçeler (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar bekleniyor. Diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişleri olabileceği değerlendiriliyor. 

Salı öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile birlikte ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği tahmin ediliyor.

İBB TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 11.812 personel ve 3.062 araç- iş makinesi ile görev yapıyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM koordinasyonunda, İBB ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan 29 birim ile yürütülen çalışmalarda, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları, trafik kamera görüntüleri ve alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor.

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ 

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, kış döneminde hava şartlarına göre evsizler, tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Kayıtları yapılan evsiz vatandaşlara banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme hizmetler veriliyor. Bölgesel istihdam ofisleri vasıtasıyla iş olanağı sağlanıyor.

Hâlihazırda 452 erkek, 92 kadın olmak üzere 544 evsiz misafir edilirken,  kış hizmeti çalışmasının başladığı 18 Kasım 2023 tarihinden bugüne kadar toplam 1.706 kişi İBB tarafından misafir edildi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA HİZMETİ 

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için; haftada 655 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
İBBAKOMKar Yağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Kent Ormanı MHP'li vekilin vakfına verildi
Atatürk Kent Ormanı MHP'li vekilin vakfına verildi
AKOM, Pazartesi günü için uyardı
AKOM, Pazartesi günü için uyardı
İzmir'de deprem | Kuşadası Körfezi depremi Ege'yi salladı
İzmir'de deprem | Kuşadası Körfezi depremi Ege'yi salladı
İmamoğlu'nun cuma namazına gittiği camide provakasyon
İmamoğlu'nun cuma namazına gittiği camide provakasyon
Ali Yerlikaya'yı hedef alan troller, Soylu adına çalışmış
Ali Yerlikaya'yı hedef alan troller, Soylu adına çalışmış
AKOM duyurdu | Hafta sonu kar bekleniyor
AKOM duyurdu | Hafta sonu kar bekleniyor
Köyü üç harfliler bastı diye göç ettiler
Köyü üç harfliler bastı diye göç ettiler
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
Uğur Mumcu ölümünün 31. yıl dönümünde Maltepe’de anıldı
Uğur Mumcu ölümünün 31. yıl dönümünde Maltepe’de anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim