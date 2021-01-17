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İBB ekipleri yollarda kar nöbetinde

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından yollarda, otobüs duraklarında, üst geçitlerde, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken ekiplerin gece nöbeti başladı.

17 Ocak 2021 Pazar 18:56
İBB ekipleri yollarda kar nöbetinde

İBB ekipleri yollarda kar nöbetinde



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kenti etkisi altına kar yağışlarının, Avrupa Yakası’nın doğusu ile Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde Pazartesi (Yarın) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları bu akşam saatlerinden itibaren eksili değerlere gerileyeceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri riskli yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Mobil büfeler, kentin yoğunluk yaşandığı noktalara hareket etti. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre,Perşembe akşam saatlerinde başlayan kar yağışlarının Avrupa Yakası’nın doğusu ile Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde Pazartesi (Yarın) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hâlihazırda şehir merkezinde 0°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren daha da soğuyarak eksili değerlere gerileyeceği tahmin ediliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kentte Perşembe akşamından itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekipleri gelen onlarca olaya anında müdahale etti. 

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından yollarda, otobüs duraklarında, üst geçitlerde, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Meydana gelen trafik kazaları, ağaç devrilmeleri, su birikintisi ve istinat duvarı çökmesi ihbarlarına anında müdahale edildi. İBB ekipleri, meteorolojik veriler ışığında, sahada çalışmaya devam ediyor.

İBB EKİPLERİ 7 BİN PERSONELİ İLE SAHADA

Olumsuz hava koşullarının kent yaşamını etkilememesi için İBB, 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile sahada görev alıyor. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Meydana gelen trafik kazaları, ağaç devrilmeleri, su birikintisi ve istinat duvarı çökmesi ihbarlarına müdahale edildi.  AKOM’dan paylaşılan verilere göre kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Trafik kazaları, istinat duvarı yıkılması, ulaşım aksamaları gibi gelen ihbarlara İBB ekipleri, hızlıca yanıt vermeye devam ediyor. 

AKOM’dan paylaşılan verilere göre İBB ekiplerinin müdahale ettiği bazı olaylar şu şekilde:

D-100 Haliç orta yol Ankara istikameti 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası 
D-100 Haliç orta yol Ankara istikameti 2 aracın karıştığı trafik kazası 
D-100 Bostancı Köprüsü altı Ataşehir istikameti trafik kazası 
Eyüp Karadolap Mah. Ağaçlı Sokak istinat duvarı yıkılması
Üsküdar Sultantepe Mah. Yeşil Ada Sokak istinat duvarı yıkılması
Beyoğlu Yenişehir Mah. Kuyucu Kerim Sokak istinat duvarı yıkılması
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları yolcu ve arabalı vapur seferlerinde (toplam
8 sefer) aksamalar yaşanmıştır.
İl genelinde 8 ağaç devrilmesi

BEUS UYARDI 10 BİN TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar, trafik kamera görüntüleri doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale ediliyor. İstanbul genelinde Cuma gününden itibarin toplam 10 bin 844 ton tuz döküldü. İBB, talepte bulunan ilçe belediyelerine tuz desteği sağlanıyor. 

Şu zamana kadar buzlanma yaşanan yollara yapılan müdahaleler şu şekilde: 

•         Yol Bakım 7.640 ton tuz,

•         Karayolları 1.900 ton tuz, 191 üre,

•         ICA 393 ton tuz, 115 ton solüsyon, 6 ton üre

•         KMO 2.141 ton tuz, 241 ton solüsyon kullanmıştır.

•         İBB Atık Yönetimi ekipleri üstgeçitlerde, otobüs duraklarında vb. kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapmıştır.

MOBİL BÜFELER YOLA ÇIKTI

 İBB Lojistik Destek Merkezi'ne ait Mobil Büfeler, kentin yoğun olan Kavacık, Mahmutbey ve Kartal  gişelerine hareket etti. Mobil Büfeler, trafikte seyir halinde olan vatandaşlarımıza kumanya, çay, hazır çorba ve su hizmeti sunuyor. 

İBB, TOPLAM 280 EVSİZ VATANDAŞI MİSAFİR EDİYOR

Halihazırda 257 133’ü Florya, 124’ü Esenyurt olmak üzere toplam 254 erkek, 23 kadın (Kayışdağı) toplam 280 evsiz vatandaş, olumsuz kış şartlarından etkilenmemeleri için İBB kamplarında misafir ediliyor. 

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için 200 noktaya düzenli olarak besin değeri yüksek kuru mama bırakıldı. 

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI 

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibidir;

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km 
Personel Sayısı: 7.031
Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351
Tuz Stoku: 301.308 ton
Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet
Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)
Traktör Sayısı (köy yolları için): 147
Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13
Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)
Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

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Son Güncelleme: 17.01.2021 19:54
Anahtar Kelimeler:
AKOMİBBKar YağışıKar Mücadelesi
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