İBB, Elazığ'da 158 personelle yardıma koştu



İBB, dün akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle teyakkuza geçti. AFAD’da koordinasyon toplantısına katılan Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Elazığ’a 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderildi. Arama kurtarma ekibi şehirde çalışmalara başladı. Gece boyunca süren çalışmalarda 2 vatandaş yaralı olarak göçük altından çıkartıldı.



Deprem sonrası, Elazığ ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere “İBB Afet ve Acil Durum Müdahale Planı”nda görevli birimlerden ekip oluşturuldu. Arama kurtarma ekibi gece uçakla bölgeye sevk edildi. Karayoluyla Elazığ’a giden yardım ekibi ise gün içinde şehre ulaşacak.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Elazığ’a toplam 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderildi. Arama kurtarma ekibi şehirde çalışmalara başladı. Elazığ Çevrimtaş köyünde gece boyunca süren çalışmalarda yaralı bir vatandaş ile yaralı hayvan göçük altından çıkartıldı. 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.



Yardım için giden Destek Hizmetleri Lojistik ekibi ile birlikte 3 bin kişiye 2 çeşit yemek üretme kapasitesine sahip yemek tırı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, jeneratör vb. ekipmanlarla birlikte gıda mühendisi, aşçı, teknik ve hizmet personelleri bulunuyor.

İBB iştiraklerinden Hamidiye AŞ de bölgenin su ihtiyacını karşılamak üzere 1 su tankerini deprem bölgesine sevk etti.

Öte yandan, birkaç gün önce Tunceli’ye giderek kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını yürüten İBB İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) 6 personel, 2 araç ile Elazığ’a geçerek arama kurtarma çalışmalarına destek verme başladı.

